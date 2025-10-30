Hamis videók, valódi megszorítások: miért perel az, aki maga is hamisított? - Harcosok órája + videó

Megosztás itt:

A Harcosok órája mai adása kíméletlenül rávilágított arra a kettősségre, amely a Tisza Párt teljes működését jellemzi: egy mesterségesen felépített látszatra és egy valós, de gondosan rejtegetett megszorító programra.

1. A „MI-hiszti” és a kínos kettős mérce

A hét botránya kétségtelenül az Orbán Balázs által közzétett MI-videó, amelyen Magyar Péter a saját szakértőinek nyugdíjellenes mondatait mondja el. Magyar Péter reakciója? „Őrületi szintű” kirohanás, fenyegetőzés, feljelentés. Azt állítja, galád hamisítás áldozata.

Csakhogy a Harcosok órája emlékeztetett a tényekre

A tartalom valós: Ahogy Czepek Gábor és Bánki Erik is kiemelte, a felháborodás valójában nem a forma, hanem a tartalom miatt van. A videóban elhangzó idézetek ("a nyugdíjrendszer túl bőkezű", "Nők 40-et szüntetném meg", "nem kell a választás előtt részletezni") mind valósak, a Tisza Párt holdudvarából származnak.

A képmutatás csúcsa: A legnevetségesebb az egészben az, hogy maga Magyar Péter már 2024 novemberében használt manipulált videót Orbán Viktorról, hogy hamis mondatokat adjon a szájába. Ahogy a műsorban elhangzott: „Amit szabad Jupiternek, úgy látszik, a kisökörnek nem szabad.”

2. Az illúzió harca: hamis fotók vs. cellaadatok

Ez a fajta manipuláció nem egyedi. Az adás kitért az október 23-i számháború digitális csalásaira is. Míg Magyar Péter egy (az MI Kutatóközpont által azóta manipuláltnak ítélt) hamisított fotóval próbálta bizonygatni a tömegét, addig a valós cellaadatok mást mutattak, a Békemeneten kétszer annyian (80 ezer fő) voltak, mint a Tisza Párt rendezvényén (45 ezer fő).

Czepek Gábor szerint ez mutatja a különbséget: míg a Tisza Párt a digitális illúziókra és a külcsínre épít (lásd a beszéde közbeni ruharigazítós "poén" videót), addig a nemzeti oldal a valódi közösségi élményre és a tartalomra (belbecs) fókuszál.

3. A valódi tét 1.: az energia – „a két cső több mint egy”

De mi az a tartalom, amit ennyire leplezni kell? Czepek Gábor energiaügyi államtitkár kíméletlenül rámutatott a Tisza Párt energiaügyi dilettantizmusára. A Tisza Párt (Ruszin-Szendi) azt állítja, az orosz energiáról való leválás csak „akarati kérdés”.

Ez abszurd és logikátlan. Ahogy Czepek levezette:

Egyrészt „diverzifikációt” (több forrást) követelnek.

Másrészt pont a legfontosabb és legolcsóbb forrást, a keletit zárnák be.

Ez a "brüsszeli duma" egyenes következménye az energiaválság és a rezsiemelés lenne. A kormány ezzel szemben a józan ész politikáját követi: "a két cső több mint egy".

Ráadásul a németek képmutatása is lelepleződött: ők maguk könyörögnek Trumpnál a saját orosz finomítóik szankciós mentességéért.

4. A valódi tét 2.: nyugdíj – A „gyurcsányi recept” visszatérése

Bánki Erik, a gazdasági bizottság elnöke mutatta be a Tisza Párt valódi, rejtett programját, a nyugdíjasok megsarcolását. Az elhangzott „szakértői” idézetek (Simonovits, Petschnig, Surányi) egyértelmű rendszert alkotnak:

A rendszer „túl bőkezű”, ezért csökkenteni kell.

A magasabb nyugdíjakat meg kell adóztatni.

A 13. havi nyugdíjat el kell venni.

A Nők 40-et meg kell szüntetni, mert „méltánytalan”.

És a legfontosabb idézet, ami a cinizmust és a Gyurcsányi logikát idézi: „nem kell ezeket a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást”.

Bánki Erik szerint a motiváció egyértelmű: Brüsszelnek és az EPP-nek pénz kell az ukrajnai háború finanszírozására, és ezt a magyar nyugdíjasoktól akarják elvenni. A Tisza Párt ehhez asszisztál.

Konklúzió: A "Harcosok órája" elemzése leleplezte, a Tisza Párt egy illúziókra és kettős mércére épülő politikai termék. Miközben a felszínen MI-trükkökkel és hamis fotókkal próbálják fenntartani a látszatot, a mélyben egy kőkemény, Brüsszelből diktált, megszorító program körvonalazódik, amely közvetlenül támadja a magyar nyugdíjasokat és az ország energiabiztonságát.

Forrás: Harcosok órája/Youtube