Hamis védőeszközöket találtak két kamionban

Két hetet ad a kormány a fővárosnak, hogy kiírja a közbeszerzést a Lánchíd felújítására. Ha ez nem történik meg, törvénymódosítást nyújtanak be - tudta meg a Hír Tv. Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója korábban jelezte: ha rövid időn belül nem oldódik meg a híd felújításának ügye, arra kérik a kormányt, hogy vegye kézbe a beruházást. Nemcsak a Lánchíd felújítását állították le Karácsonyék - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a főpolgármester első döntései között szerepelt a Blaha Lujza tér teljes rekonstrukciójának leállítása, azzal az indokkal, hogy új terveket készítsenek. Őszre készült volna el a Corvin Áruház eredeti, műemlék homlokzatának visszaállítása is, amelyre háromszázmillió forint támogatást ígért a kormány, a munka azonban nem kezdődött el. Ferencvárosban is széthullott a baloldali szivárványkoalíció, miután az MSZP és a DK alkotta Demokraták-frakció bejelentette, hogy a továbbiakban nem vesz részt a Baranyi Krisztinát támogató ellenzéki összefogásban - írja a Magyar Nemzet. Tizenhat újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4205 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 589 fő, 2874-en már meggyógyultak. Fertőzés halmozódását észlelte a járványügyi hatóság egy mezőkövesdi oktatási intézményben, a kontaktok körében elvégzett laboratóriumi vizsgálatok 21 embernél pozitív eredménnyel zárultak. Továbbra is indokolt a járványügyi megelőző szabályok fokozott betartása - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Rengeteg oltóanyag kísérlet zajlik a világban, amelynek során több ezer veszélyeztetett embert oltanak be - mondta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szlávik János közölte: várható volt, hogy a lazítások bevezetésével párhuzamosan megemelkedhet az új esetek száma, ezt észleljük most néhány Magyarországgal szomszédos országban, ezért fontos a szabályok betartása. Férfi nemi szervet rajzolt a Nemzeti Konzultációs ívre hivatalos Facebook-oldalán a Momentum. A párt a konzultáció ellen videóban kampányol, ebben a narrátor szavait illusztrációk követik, ezek között pedig több alkalommal is férfi nemi szerv tűnik fel. A Momentum Hadházy Ákossal együtt korábban többször arra buzdított, hogy az állampolgárok nekik küldjék el a hivatalos kérdőíveket. Elfogadhatatlannak nevezte Menachem Margolin, az Európai Zsidó Szövetség elnöke László Imre, a DK XI. kerületi polgármesterének Hitlert dicsőítő kijelentését. A baloldal most sem volt képes a magyar emberek és vállalkozások javára dönteni, így nem támogatta a jövő évi költségvetést sem, amivel nemet mondott az adócsökkentésre - közölte Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. Van remény a magyar gazdaság kilábalására a koronavírus okozta válságból - hangsúlyozta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására létrehozott Gazdaságvédelmi akcióterv keretében Komárom-Esztergom megyében eddig 9287 dolgozónak igényeltek különféle bértámogatásokat - mondta Schanda Tamás. Fejlődés előtt áll a kisüzemi sörfőzési szektor a parlament által elfogadott kereskedelmi törvény módosítása miatt - mondta Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke. Az elmúlt időszak építkezésének legszebb szimbóluma a Ludovika Campus - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Ludovika Szárnyépületének átadóünnepségén. Gulyás Gergely szerint meg kell őrizni és használatba kell venni mindazt, amit a múltból megőrizni érdemes. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Francois-Xavier Bellamy-t, a francia Republikánusok EP-képviselőcsoportjának vezetőjét. Levélben fordult Áder János államfő Volodimir Zelenszkij ukrán, valamint Klaus Johannis román elnökhöz a Tiszán és a Szamoson át Magyarországra érkező nagy mennyiségű hulladék miatt. Több mint 2,2 milliárd forintos támogatásban részesülnek a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségek, valamint a nemzetpolitikai célokat megvalósító anyaországi tömörülések - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Gyorsíthatják a koronavírus terjedését Európában az illegális bevándorlók - közölte Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Közép-Európának jó esélye van rá, hogy a koronavírus-világjárvány nyomán létrejövő új világrend nyertesei közé tartozzon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a dél-lengyelországi Wadowicében. Nem várható gyors megállapodás az Európai Unió területére érkező menedékkérők szétosztásának ügyében - mondta az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Németország belügyminisztere. Elsősorban a bevándorlás következtében viszonylag jelentősen megnőtt Ausztria lakossága az osztrák statisztikai hivatal jelentése szerint. A világon 11 593 181 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 537 504, a gyógyultaké 6 283 738 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Románia az eddigi 22-ről 44-re bővítette a koronavírus-járvány szempontjából „zöld zónának” tekintett országok listáját: az ezen szereplő államokból érkező utasokat nem irányítják már kéthetes otthoni vagy hatósági karanténba. Pénzjutalmat kap minden csehországi egészségügyi dolgozó, aki a koronavírus-járvány idején a kórházakban dolgozott - jelentette be Adam Vojtech egészségügyi miniszter. Nagyszabású gyászmisét tartottak Spanyolországban a madridi Almudena katedrálisban a koronavírus-járvány több mint 28 ezer halálos áldozatának emlékére. Iránban a koronavírus-járvány kezdete óta nem haltak meg egy nap alatt olyan sokan, mint most, amikor 200-an hunytak el - közölte az ország egészségügyi minisztériuma. Olyan törvényt fogadott el az izraeli parlament, a kneszet, amely lehetővé teszi a kormánynak, hogy jóváhagyása nélkül vezessen be járványügyi korlátozásokat Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja. Az Egyesült Államok egyik déli tagállamban, Arizonában meghaladta a százezret az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, a floridai Miamiban pedig a járvány hétvégi fellángolását követően lezárták az éttermeket és a tornatermeket. Kaliforniában egyetlen nap alatt több mint nyolcezer új fertőzöttet diagnosztizáltak - jelentette a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem friss adataira hivatkozva az amerikai közszolgálati rádió. Az ausztráliai Victoria állam határozatlan időre lezárta az ország legnépesebb tagállamával, Új-Dél-Wales-szel közös határát a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Új-Zéland átmenetileg korlátozza a foglalásokat a nemzetközi légijáratokon a koronavírus-járvány miatt létrehozott karantén- és elkülönítő központok túlterheltségének elkerülése érdekében. Indiában meghaladta a 20 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, miközben a fertőzöttek száma is újra emelkedni kezdett a korlátozások enyhítését követően. Közös nyilatkozatban ítélte el a német, a francia, az egyiptomi és a jordániai külügyminiszter Ciszjordánia jelentős részeinek tervezett izraeli annektálását. Rendőrkonvoj ellen követett el merényletet egy férfi Afganisztánban, autóstul robbantotta fel magát - a detonáció négy rendőrrel végzett, kettőt megsebesített. Észak-Korea nem érdekelt újabb tárgyalásokban az Egyesült Államokkal, és felszólította Dél-Koreát, hogy hagyjon fel a közvetítési kísérletekkel - jelentette ki az észak-koreai külügyminisztérium amerikai ügyekért felelős részlegének vezetője. Titkosítják Hongkongban az új nemzetbiztonsági törvénnyel kapcsolatos feladatok ellátására felállított bizottság munkáját - közölte Carrie Lam hongkongi kormányzó. Vádat emelt és elfogatóparancsot adott ki a bolíviai ügyészség a terrorizmussal gyanúsított Evo Morales volt elnök ellen - közölte az ABI bolíviai hírügynökség. New Yorkban és Chicagóban elszabadult a fegyveres erőszak, miközben a rendőrség költségvetésének csökkentésére készülnek mindkét városban. Tóba zuhant egy busz a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban, a balesetben 21 ember veszítette életét. Heten életüket vesztették és negyvenkilencen megsérültek Kolumbia északi részén egy üzemanyagszállító-teherautó felrobbanása miatt - közölte a helyi sajtó. Összeütközött két regionális személyvonat a nyugat-csehországi Karlovy Vary mellett, két ember meghalt és sokan megsérültek. Heves esőzések miatt mintegy 1,2 millió embert evakuálnak a Japán déli részén találaható Kjúsú szigetén, miközben már 49 halottja van a felhőszakadások okozta földcsuszamlásoknak és áradásoknak - közölték a helyi hatóságok. Másfél tonnányi kábítószert, valószínűsíthetően metamfetamint foglaltak le a nyitrai vámhivatal pénzügyőrei egy Mexikóból származó küldeményben - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésre hivatkozva. Egy év letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta jogerősen a Szegedi Törvényszék azt a négy férfit, aki januárban egy nagyobb csoport tagjaként Röszkénél, a közúti határátkelőhely kerítésén át, illegálisan jutott be Magyarország területére. Hét év börtönre ítéltek kábítószer birtoklásáért egy horvát-szerb állampolgárságú kamionsofőrt, aki csaknem húszkilónyi marihuánát rejtett el járműve fülkéjében. Több mint négyszázezer hamis és rossz minőségű védőmaszkot, valamint nyolcvanezer egyéb egészségügyi védőeszközt találtak a NAV Győr-Moson-Sopron megyei munkatársai az M1-es autópályán két kamionban. Halálos közlekedési baleset történt a 42-es főútvonalon Berettyóújfalu és Földes között. Ötödször tartják meg a Budapest Urban Gamest, amelynek keretében augusztus 29-én négy sportágat lehet kipróbálni különleges környezetben. Új futballkultúra megteremtése a célja Barczi Róbertnek, a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatójának. Az FC Barcelona elnöke szerint a következő idényben is Quique Setién lesz a katalán labdarúgócsapat vezetőedzője.