Hamis pénz ütheti fel a fejét: már Egerben is lebuktak a turisták

Több üzletben is hamis 100 euróssal akartak fizetni Egerben – értesült a Heol. A portál szerint két helyen próbáltak fizetni a hamis bankjegyekkel, mikor feltűnt az eladónak, akkor azzal magyarázták, hogy találták a címletet.

Egy másik olvasójuk arról tájékoztatott, hogy hamis 20 ezer forintos bankjeggyel akartak fizetni neki lengyel turisták a Szépasszony-völgyben. A színe lett gyanús, kissé rózsaszínes volt a bankjegy, mikor felhívta a turisták figyelmét, hogy hamis pénz van náluk, megdöbbentek.

