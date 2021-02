Hamis konzultációs oldal miatt tett büntető feljelentést a Miniszterelnöki Kabinetiroda

Megérkezett Magyarországra az 550 ezer kínai vakcinát szállító repülőgép. A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: az oltóanyagból a szerződésben rögzítettnél több érkezik, ráadásul a vállaltnál hamarabb is ért hazánkba. Megérkezett az első vakcinaszállítmány Kínából, ezzel már ötféle oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A kínai vakcina biztonságos, az orosz egészen kiváló - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Magyarország élőben extra című műsorunkban. Magyarország - a kínai és az orosz vakcina miatt - 3,5 millió emberrel többet tud beoltani május végéig annál, mint ha csak brüsszeli beszerzéssel számolhatna - mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlésben. Politikai vagy gazdasági érdekeket szolgálnak ki a különböző oltóanyagok kritikái - így fogalmazott közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. A külföldről hazatérőknek továbbra is karanténba kell vonulniuk - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. 823 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 389 622 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 837 főre emelkedett. A járvány nem múlt el, a kormánypártok a veszélyhelyzet meghosszabbítására tettek javaslatot, de az országgyűlési szavazáson a baloldali ellenzék nem támogatta a sürgős tárgyalásba vételt. Ha a baloldalon múlna, február végén megszűnne a bértámogatás, a hitelmoratórium és megszűnnének a védekezést szolgáló szabályok is - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba közölte: a kormánypártok azon lesznek, hogy mihamarabb meg lehessen hosszabbítani a veszélyhelyzetet. A Momentum Mozgalom a párton kívüli Hadházy Ákost indítja Zuglóban az ellenzéki előválasztáson. Már a szigetszentmiklósi jobbikos választókerületi elnök sem Jakab Pétert akarja miniszterelnök-jelöltnek. Lupa János egy vele készült interjúban Márki-Zay Péter mellett tette le a voksát. Lupa János Gyurcsány Ferencet borzalomnak, az ellenzéki összefogást pedig politikai perverziónak nevezte. A Fidesz szigetszentmiklósi önkormányzati képviselője szerint belviszály és hatalmi harc zülleszti a település szivárványkoalícióját. Gyurcsány Ferenc igyekszik egyfajta pártok feletti szerepet felvenni, mint a baloldal vezére, aki gyakorlatilag kijelöli az irányt a baloldal számára - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Gyurcsány Ferenc, mint a baloldal vezére, megpróbál leszámolni a múlttal, megpróbálja elévülhetetlen politikai bűneit meg nem történté tenni - mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője, Magyarország élőben extra című műsorunkban. Elvette a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását a baloldali vezetésű újpesti önkormányzat. A momentumos Déri Tibor vezette negyedik kerület hétfőn már hatályon kívül is helyezte a támogatásról szóló önkormányzati rendeletet. Ne éljenek a kormány segítségével, és fizessék be az iparűzési adót - erre buzdítja a budapesti vállalkozásokat Karácsony Gergely főpolgármester. A Gazdaság-újraindítási akcióterv eddigi lépéseit több ezer milliárd forintos fejlesztések követik - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Megújulnak az érettségi általános vizsgakövetelményei 2023-tól: még nagyobb szerepe lehet a vizsgákon a tanulói kreativitásnak, problémamegoldó készségnek - tájékoztatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az eddigi legnagyobb magyar technológiai export valósul meg azzal, hogy a Roatex Zrt. 103 milliárd forintos beruházással kiépítheti és tíz éven át koncesszióban üzemeltetheti az indonéziai autópálya-díjbeszedő rendszert - mondta Szijjártó Péter Jakartában Az Európai Bizottság már tavaly októberben kötelezettségszegési eljárás keretében szólította fel Romániát a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos uniós jog átültetésére - közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Elbukott a szlovén ellenzék bizalmatlansági indítványa a Janez Jansa vezette jobboldali koalíciós kormány elmozdításáról - jelentette a RTV szlovén közszolgálati televízió. A világon 109,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 61,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Országos járvány idején a kormányt rendkívüli intézkedések meghozatalára felhatalmazó törvénytervezetet fogadott a cseh kormány - jelentette be Andrej Babis miniszterelnök. Nem javul a járványhelyzet Csehországban: hétfőn 8745 új koronavírus fertőzést mutattak ki a szűrések, ami majdnem ezerrel több, mint egy hete. Észak-Macedónia megkezdi a koronavírus elleni védőoltások alkalmazását, először a fertőzöttekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók kapják meg a vakcinát - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál. Matteo Salvini, az olasz kormányba belépett Liga párt vezetője tiltakozott amiatt, hogy az Ausztria határain a koronavírus-járvány miatt bevezetett ellenőrzés következtében a Brenner-hágónál majdnem 40 kilométer hosszú sorban álltak a kamionok hétfőn. Öthavi mélypontra csökkent az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma Nagy-Britanniában, az elmúlt 24 órában 9765 új fertőzöttet azonosítottak. Ötvenezer adag vakcina érkezett Kolumbiába a Pfizer-BioNTech gyógyszeripari vállalattól, hogy a latin-amerikai országban még a héten megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása a koronavírus ellen. Csaknem 500 magas rangú perui tisztségviselőt, köztük a külügyi és az egészségügyi tárca volt vezetőit oltották be soron kívül Peruban a Sinopharm kínai vállalat koronavírus elleni vakcinájával - derül ki a perui ideiglenes államfő bejelentéséből. Észak-koreai hackerek próbálták megszerezni a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcina technológiáját - közölték újságírókkal dél-koreai törvényhozók a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülését követően. Házkutatásokat tartottak a fehérorosz jogvédőknél és újságíróknál Minszkben és más településeken - jelentette a TASZSZ hírügynökség. Rakéták csapódtak be Irak északkeleti részén, a Kurdisztáni Autonóm Régió székvárosa, Erbíl repülőtere, valamint egy amerikai bázis környékén. Egy amerikai polgári alkalmazott meghalt, további öt megsebesült, akárcsak egy amerikai katona. A mianmari hadsereg tagadta, hogy puccsot hajtott volna végre a megválasztott kormány ellen, és ismételten azzal indokolta a hatalom átvételét, hogy a kabinet nem válaszolt a novemberi választásokon elkövetett csalásokkal kapcsolatos aggodalmaira. A katonaság emellett újra megígérte: átadja a hatalmat a következő választás győztesének. Csatornába zuhant egy utasokkal teli busz a közép-indiai Madhja Prades államban, legalább 35-en meghaltak, többeket keresnek - jelentette be a helyi rendőrség. Öt bangladesi iszlamistát halálra, egyet pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt a dakkai terrorellenes törvényszék egy amerikai blogger hat évvel korábbi meggyilkolása miatt. Több mint nyolcszáz jogsértést állapítottak meg a rendőrök a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzésén - közölte a rendőrség. Meghalt egy-egy ember két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei háztűzben - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Néhány településen tovább nőtt a légszennyezettség a szálló por miatt. A Budapest Honvéd labdarúgócsapata szerződést bontott Pisont István vezetőedzővel és Urbányi István sportigazgatóval is. Az új vezetőedző Horváth Ferenc lesz. A horvát élvonalban szereplő NK Osijek labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Gyurcsó Ádám. Labdarúgó NB II: Debreceni VSC-Gyirmót FC Győr 0:2 A következő idénytől a Győri Audi ETO KC sportigazgatója lesz Görbicz Anita, a klub világklasszis kézilabdázója, aki a szezon végén befejezi játékospályafutását.