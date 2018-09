Hamis fordítás: csúszik a per

2018. SZEPTEMBER 24., HÉTFÕ A PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁGA NAPIRENDRE VEHETI HOLNAP A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉT - ÍRJA A MAGYAR IDÕK. OKTÓBER ELSEJÉTÕL EMELKEDNEK A KÖZJEGYZÕI ELJÁRÁSOK DÍJTÉTELEI NÉPSZAVA. SZIJJÁRTÓ PÉTER: HA UKRAJNA KIUTASÍTJA A MAGYAR KONZULT, AKKOR MAGYARORSZÁG ARÁNYOS VÁLASZT AD MAJD A LÉPÉSRE. A MEGSZÁLLT TERÜLETEKKEL FOGLALKOZÓ UKRÁN TÁRCA HELYETTES VEZETÕJE SZERINT KI KELL UTASÍTANIA UKRAJNÁNAK A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT. A FESZÜLTSÉG FORRÁSA AZ A VIDEÓ, AMIN A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZUL IRODÁJÁBAN KÁRPÁTALJAI MAGYAROK TESZNEK KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT. MTA: UKRAJNÁBAN TILTOTT A TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁG, DE A SZANKCIÓRA NINCS PRECEDENS M1. A SZEPTEMBERI NYÁRIAS MELEG KEDVEZETT VILLÁNYBAN A TÕKÉKEN LEVÕ SZÕLÕFAJTÁKNAK, A BORÁSZOK SZERINT KIEMELKEDÕ LESZ A 2018-AS ÉVJÁRAT. NAGY A KERESLET A MAGYAR GMO-MENTES SZÓJA IRÁNT ÍRTA A MAGYAR IDÕK. 2 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST KAPNAK, AKIK A BARANYA MEGYEI ÓFALUBA KÖLTÖZNEK, ÍGY KÜZD A FALU AZ ELNÉPTELENEDÉS ELLEN PECSISTOP.HU. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: INDUL A KERÉKPÁRUTAK ÉS A BÖLCSÕDÉK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PÁLYÁZAT PEST MEGYÉBEN. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AUGUSZTUSBAN 155 MILLIÁRD FORINT VOLT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK HIÁNYA. A SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKNÉL JELENTÕSEN EMELKEDETT AZ IGÉNYELT HITELÖSSZEG ÁTLAGA AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN VILÁGGAZDASÁG. SZIJJÁRTÓ, NEW YORKBAN: AZ ENSZ-NEK JOGI ÉS BIZTONSÁGI GARANCIÁKAT KELLENE ADNIA AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK VISSZATÉRÉSÉHEZ. A PANAMAI HAJÓZÁSI HATÓSÁG VISSZAVONTA AZ AQUARIUS NEVÛ CIVIL MENTÕHAJÓ REGISZTRÁCIÓJÁT. HEVES VIHAR CSAPOTT LE NÉMETORSZÁGRA SÚLYOS FENNAKADÁSOKAT OKOZVA A KÖZLEKEDÉSBEN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. VIHAROS SZÉL MIATT CSAKNEM 160 EZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL LENGYELORSZÁGBAN. A SZARAJEVÓI RENDÕRSÉG ELFOGOTT KÉT MIGRÁNST, AKINÉL NAGYOBB MENNYISÉGÛ FEGYVERT TALÁLTAK. HASHIM THACI KOSZOVÓI ELNÖK: KOSZOVÓ ELISMERNÉ JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK, HA IZRAEL ELISMERI KOSZOVÓT ÁLLAMNAK. ERDOGAN: ANKARA SZÁMÍT OROSZORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA A SZÍRIAI KURD SZERVEZETEK ELLENI HARCÁBAN. OROSZ VÉDELMI TÁRCA: AZ IZRAELI LÉGIERÕT TERHELI A FELELÕSSÉG AZ OROSZ KATONAI RÁDIÓELEKTRONIKAI FELDERÍTÕGÉP SZÍRIAI PUSZTULÁSÁÉRT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ARAB SZÖVETSÉGESEIT VÁDOLJA IRÁN A SZOMBATI KATONAI PARÁDÉN ELKÖVETETT MERÉNYLETTEL, AZ AKCIÓBAN 25-EN HALTAK MEG. AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA A SZOMBATI IRÁNI MERÉNYLET ELKÖVETÉSÉT. A TERRORSZERVEZET ENNEK BIZONYÍTÉKAKÉNT VIDEÓT TETT KÖZZÉ EGY HOZZÁ KÖTHETÕ HONLAPON. ÚJABB NÕ VÁDOLTA MEG SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉSSEL BRETT KAVANAUGH FÕBÍRÓJELÖLTET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN THE NEW YORKER. GYERMEKEK HOLTTESTEIT IS FELFEDEZTÉK A SZEPTEMBER ELEJÉN TALÁLT TÖMEGSÍRBAN MEXIKÓBAN. MEGHALT EGY TINÉDZSER EGY KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEN NICARAGUÁBAN. KÉT TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT A 42-ES FÕÚT 59-ES KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VONAT GÁZOLT HALÁLRA EGY MOTOROST AZ ONGAÚJFALU ÉS ÓCSANÁLOS KÖZÖTTI VASÚTI ÁTJÁRÓNÁL. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÕÜGYÉSZ: ZSAROLÁS KÍSÉRLETE MIATT EMELTEK VÁDAT EGY GYÕRI HÁZASPÁR ELLEN. AUTÓ ÜTKÖZÖTT A H6-OS HÉV-VEL A MILLENNIUMTELEPI VASÚTI ÁTJÁRÓNÁL. MINTEGY KÉT ÉS FÉLEZER SZALMABÁLA GYULLADT KI A MAKÓ ÉS FÖLDEÁK KÖZÖTTI TANYASI TERÜLETEN VASÁRNAP. GYÚJTOGATÁS OKOZTA A MAKÓ KÖZELÉBEN KELETKEZETT BÁLATÜZET, A RONGÁLÁSSAL GYANÚSÍTHATÓ FÉRFIT A RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE.