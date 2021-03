Hamarosan véget ér a Szociális Tűzifa Program

Nehéz lesz, de senkit sem hagyunk az út szélén - jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormányfő ismertette a kormány intézkedéseit, amelyekkel a március 8-án életbe lépő kéthetes korlátozások miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalkozókon és munkavállalókon segít. A kéthetes zárással megszakítható a fertőzési lánc, a koronavírus elleni védőoltások beadásának folytatásával pedig a betegségre fogékonyak számát tudjuk csökkenteni - mondta az országos tiszti főorvos a Kossuth Rádióban. Müller Cecília hozzátette: a két intézkedés azt fogja eredményezni, hogy csökken, de legalább megtorpan a fertőzöttek száma. Akik részt vesznek a konzultációban, azok döntik el az újraindításról szóló kérdéseket, de a döntések mindenkire vonatkozni fognak - jelentette ki a kormányfő vakcinainfó extra 4. részében. Orbán Viktor közösségi oldalán válaszolt az újraindításról szóló konzultációval kapcsolatban felmerülő kérdésekre. A miniszterelnök hangsúlyozta, szükséges a konzultáció folytatása, mert számos kérdést közösen kell eldönteni. 6201 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 466 017-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 873 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 981 401 fő a beoltottak száma, közülük 307 573 fő már a második oltását is megkapta. Jövő szerdáig további 400 ezer embert tudnak beoltani koronavírus ellen Magyarországon, ami Európában az első helyet biztosítja az országnak - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország májusig 3,5 millió emberrel többet tud beoltani, mint azok az országok, amelyek csak az Európai Unió által szállított vakcinákra építik a védekezésüket. A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldal továbbra is a vakcinák ellen hergel, „sunyi kettős beszéddel elbizonytalanítják a magyarokat, lebeszélik őket az oltásról”. Biztosítva lesz a gyermekfelügyelet hétfőtől az iskolákban és az óvodákban az önkormányzatok kérésére - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, minden szülőt arra kérnek, hogyha van arra lehetőségük, akkor otthon oldják meg a gyermekfelügyeletet, de ha munkájuk ezt nem teszi lehetővé, akkor az óvodákban és az iskolában biztosítva lesz a gyermekek elhelyezése. Álszent, hogy a Jobbik elnöke a nép egyszerű gyermekét próbálja eljátszani, miközben ő maga 6 millió forintba kerül az adófizetőknek - jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint a baloldal a kormány ellen harcol és nem a vírus ellen, és ebből a Jobbik is kiveszi a részét. Bemutatta a következő hétéves, városfejlesztési terveit Karácsony Gergely. A főpolgármester a legfőbb célok között említette az új lakások építését és több fővárosi terület megújítását. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közösségi oldalán úgy reagált: a főpolgármester a fejlesztések bejelentésével elismerte, hogy a főváros költségvetése nincs bajban, Budapest biztos lábakon áll. A koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt is folyamatos és biztosított a hazai élelmiszerellátás - közölte Nagy István agrárminiszter. A rezidensek átirányításával is segíti a kormány a kórházi betegek ellátását - közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A bíróságokon hétfőtől nem tartanak személyes jelenlétet igénylő nyilvános üléseket és szünetel a kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás - az erről szóló kormányrendelet szombaton jelent meg a Magyar Közlönyben. Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítésért és Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára a meghívott vendégek közül elsőként találkozott Ferenc pápával a katolikus egyházfő moszuli látogatásán. A világon 116,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 65,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkeztek Lengyelországba és Németországba az első olyan szlovákiai páciensek, akiket a szlovák egészségügyi rendszer tehermentesítése érdekében vettek át az új típusú koronavírus-járványban. A koronavírus-járvány miatt június közepére halasztják a jövő hónapban esedékes helyhatósági választásokat Finnországban - jelentette be Anna-Maja Henriksson, igazságügyi miniszter. Ismét ezrek tüntettek Paraguay fővárosában a vezetés koronavírus-járvány kezelése miatti tiltakozásul, az emberek a kormány lemondását, valamint új választások kiírását követelték. Véget ért az új-zélandi Aucklandben a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt. Ismét tüntettek Libanon több városában szombaton, Bejrútban sokan a bankszövetség épülete elé vonultak, és hozzáférést követeltek a bankbetétekhez. Szaúd-Arábiában vasárnaptól feloldják a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások zömét - írja az SPA hírügynökség belügyi forrásokra hivatkozva. A gyülekezési tilalom ellenére több százan vonultak utcára szombat este Bangkokban, hogy az ellenzéki tiltakozások őrizetbe vett hangadóinak szabadon bocsátását követeljék. Motorcsónakos embercsempészt fogtak el Szeged-Gyálarét külterületén a rendőrök és katonák szombat délután - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Megöltek két idős embert Kislángon, a rendőrök a bejelentést követő egy órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője. Nem számol fel kezelési költséget a márciusi helyközi dolgozó- és tanulóbérletek visszatérítésénél a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és a Volánbusz, amennyiben az igényt március 10-ig benyújtják - közölte a MÁV. Liu Shaoang aranyérmet nyert szombaton 500 méteren a rövidpályás-gyorskorcsolyázók hollandiai Dordrechtben zajló világbajnokságán. A 16-szoros magyar súlyemelőbajnok Nagy Péter teljesített a legjobban a szombati szombathelyi Savaria Kupán, amely a X. Tóth Géza-emlékverseny is volt egyben. OTP Bank Liga: Puskás Akadémia FC-Újpest FC 2:1