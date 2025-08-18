Lőrincz Ákos: "Múlt héten pénteken, péntek éjszaka az utolsó fertőtlenítő lépés megtörtént, úgyhogy jelenleg a mintavételek időszakában vagyunk. Valamikor a hét folyamán remélhetőleg beépítésre kerül a vízvezeték rendszerbe egy fertőtlenítő gép, ami alacsony koncentrációban fogja kezelni az épületének a vízvezeték hálózatát és azt reméljük, hogy ezzel teljes lesz a védelem, amit a betegeinknek, kezeltjeinknek biztosítani tudunk."
Hamarosan újra iható lesz a víz a fehérvári kórházban + videó
2025. augusztus 18., hétfő 15:00 | HírTV