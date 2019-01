Hamarosan nyaralóhajókat lehet bérelni a Tiszán

A Heves megyei Kiskörén lesz nyaralóhajók egyik tervezett végállomása. A város polgármestere szerint már februárban elindulhat az építkezés, párhuzamosan a már meglévő kikötő felújításával. A kormány tavaly döntött arról, hogy nyugat-európai mintára idehaza is elindítja a csatornahajó turizmust, melynek lényege, hogy a turisták bérelhető lakóhajókkal közlekedhetnek az egyes települések között.

„Április 30-a az a dátum, ami mindkét kikötő esetében az úszóstégek felhelyezését, elhelyezését jelenti. A Mahart tájékoztatása szerint pedig az egyéb kiszolgáló építmények az ő esetükben októberre várható. Teljesen meg fog újulni a kiskörei kikötőrész a jászsági Tisza torkolatánál. Bízom benne, hogy az időjárás is kegyes lesz, és a vízi építési munkákat is be tudják fejezni a meghatározott időre” – mondta Magyar Csilla.

A nyaralóhajókat a Mahart Zrt. fogja üzemeltetni. Az első ütemben tíz darab négy és hat férőhelyes járművet indítanak, később a flottát húsz hajóra bővítik. Ezekkel a Felső-Tisza vidékén és a Bodrogon lehet majd közlekedni. A 4-14 személyes nyaralóhajók maximum 10 kilométer/óra sebességre képesek, és egy fél órás képzés után jogosítvány nélkül vezethetők.

„Az első 10 hajó idén nyárig fog megérkezni, és nyártól szeretnénk az egész Tisza-tótól Sátoraljaújhelyig, illetve egészen Dombrádig elindulni a hajókkal és kipróbálni. Egyrészt megnézni, hogy azok a kikötők, amiknek egyébként most folyik a közbeszerzési eljárása, addigra megépülnek, mennyire alkalmasak arra, hogy kiszolgálják a vendégeinket, másrészt pedig szeretnénk kipróbálni azt, hogy egyáltalán ezeknek a hajóknak a kikötése, a mozgása mit jelent majd a térségben, mire kell vigyázni. Illetve szeretnénk azokat a biztonsági eszközöket is kipróbálni, amik a hajókra beépítésre kerülnek” – nyilatkozta Barát Gergely, a nyaralóhajó program vezetője.

Az első 10 hajó 1,51 milliárd forintba került. A teljes programra 4,6 milliárd forintot szán az állam, amelyből legalább 15 kikötőt építenek, és fejlesztenek.