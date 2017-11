Hamarosan megkezdjük az orosz hitel lehívását

KÚRIA: LEHET NÉPSZAVAZÁST TARTANI A KÜLFÖLDRÕL TÁMOGATOTT SZERVEZETEK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL. ROGÁN ANTAL KÖRE IS JÓL JÁR AZ ITALAUTOMATÁK ADÓHIVATALHOZ TÖRTÉNÕ BEKÖTÉSÉVEL - ÍRJA AZ MNO.HU LEHÍVJÁK A PAKSI BÕVÍTÉSRE SZÁNT OROSZ HITELT, KIFIZETIK AZ ELSÕ TÍZ FÕVÁLLALKOZÓI SZÁMLÁT JELENTETTE BE ASZÓDI ATTILA. BEFOLYÁSOS MAGYAROK, KÖZTÜK A SVÁJCI MAGYAR NAGYKÖVET IS ÉRINTETT A LEGÚJABB OFFSHORE-BOTRÁNYBAN. A PANAMA-IRATOKBAN FELTÛNIK SOROS GYÖRGY ÉS ANDY VAJNA NÉHÁNY OFFSHORE ÉRDEKELTSÉGE IS. SZIJJÁRTÓ PÉTER VÉDELMÉBE VETTE A BOTRÁNYBAN ÉRINTETT SVÁJCI NAGYKÖVETET. DEUTSCH TAMÁS: EL KELL KÉSZÍTENI A BIZTOSÍTÁSI ÁGAZAT DIGITALIZÁCIÓS STRATÉGIÁJÁT. TÖBB MINT 80 MILLIÁRD FORINTOT KÖLT ÉVENTE ÉGETETT SZESZRE A MAGYAR LAKOSSÁG ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG. KSH: SZEPTEMBERBEN FELGYORSULT A KISKERESKEDELMI FORGALOM NÖVEKEDÉSE. DK: A HATÁRON TÚLI MAGYAROKNAK SZAVAZATI JOGUK VAN, DE HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGÜK NINCS. SZÉL BERNADETT A PARLAMENTBEN: SZAÚD-ARÁBIÁBAN VESZIK ANNYIRA SEMMIBE A NÕKET, MINT AHOGY AZT A MAGYAR KORMÁNY TESZI. GÉPKOCSI HAJTOTT BELE EGY AUSZTRÁLIAI ISKOLÁBA, KÉT GYEREK MEGHALT, 23 MEGSÉRÜLT. CSALÁDI OKOK ÁLLHATNAK A TEXASI MÉSZÁRLÁS MÖGÖTT, AZ ÁMOKFUTÓ VOLT APÓSA ÉS ANYÓSA IS ABBA A TEMPLOMBA JÁRT, AHOL A GYILKOSSÁGOK TÖRTÉNTEK. A TÁMADÁSBAN 26-AN MEGHALTAK, KÖZEL UGYANENNYIEN MEGSEBESÜLTEK, A MERÉNYLÕ ÖNKEZÉVEL VETETT VÉGET AZ ÉLETÉNEK. TRUMP SZERINT NEM AZ AMERIKAI FEGYVERTÖRVÉNYEK, HANEM A MENTÁLIS PROBLÉMÁK FELELÕSEK A TÁMADÁSÉRT. 11 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTRA INDULT TRUMP, MELYNEK ELSÕ ÁLLOMÁSA JAPÁN VOLT. TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖSSZEFOG JAPÁNNAL AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉSSEL SZEMBEN. TRUMP: WASHINGTON NEM A KATONAI AKCIÓRA KONCENTRÁL AZ ÉSZAK-KOREAI VÁLSÁG MEGOLDÁSÁNAK KERESÉSEKOR. AMERIKAI KATONAI TÁMASZPONTON FOGADTA TRUMPOT A DÉL-KOREAI ELNÖK. KÉT, PUTYINHOZ KÖTHETÕ OROSZ ÁLLAMI INTÉZET PÉNZELTE A TWITTERT ÉS A FACEBOOKOT TRUMP VEJÉNEK ÜZLETTÁRSÁN KERESZTÜL. A NATO KÉPES ÉS KÉSZ VÁLASZOLNI BÁRMILYEN AGRESSZIÓRA JELENTETTE KI JENS STOLTENBERG. ISMÉT TÖBB TUCAT KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL. FEGYVERES TÁMADÁS ÉRTE EGY TELEVÍZIÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉT AZ AFGÁN FÕVÁROSBAN, TÖBB EMBERT MEGÖLTEK. A KORMÁNYELLENES TÁLIB MOZGALOM AZONNAL JELEZTE, HOGY NEKIK NINCS KÖZÜK AZ AKCIÓHOZ. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BICSKE TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HÉT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK AZT A 38 ÉVES FÉRFIT, AKI 2015 DECEMBERÉBEN MEGFOJTOTT EGY PROSTITUÁLTAT. ÚJABB KÉT EMBER VESZTETTE ÉLETÉT A MISKOLCI MEGYEI KÓRHÁZBAN A DÁMÓCI MÉRGEZÉSEK MIATT, ÍGY 4-RE EMELKEDETT A HALÁLOS ÁLDOZATOK SZÁMA. KÉNYSZERLESZÁLLÁST KELLETT VÉGREHAJTANIA EGY SIKLÓERNYÕSNEK ÓBUDÁN, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEMÉLYVONAT NYÍREGYHÁZA KÜLVÁROSÁBAN. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NÉBIH, MIUTÁN ROSSZUL LETTEK EGY ÁRUHÁZLÁNC GLUTÉNMENTESNEK ÁRULT ZABPEHELYLISZTJÉTÕL, AMELY GLUTÉNT TARTALMAZOTT. ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT A SZOMBATI, FERENCVÁROS-DEBRECEN LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉS SZÜNETÉBEN TÖRTÉNT SZURKOLÓI VEREKEDÉS MIATT.