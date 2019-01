Hamarosan megépülhet a Bükki Nemzeti Park csillagdája

650 m2-es kilátóterasz, planetárium, virtuális kabin – csak néhány látványosság a Répáshutára tervezett csillagászati központ kínálatából. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó település 2017-ben kapta meg a Csillagos égbolt park címet, így ideális helyszíne lett egy Asztroturisztikai Látogatóközpont létrehozásának.

„A fő eleme az lesz, hogy meg tudjuk figyelni a csillagokat valós időben, illetve naptávcsővel, nappali fényben is meg tudjuk figyelni a Nap tevékenységét. Illetve a planetárium segítségével időjárástól, és napszaktól függetlenül bármilyen időpontban be tudjuk mutatni a csillagos égbolt jellegzetességeit” – mondta Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.

A Kelet-Európában egyedülállónak számító beruházást 990 millió forinttal támogatta az állam. Megépülése után évi 37 ezer látogatóra számítanak. Az alig 500 lakosú borsodi település polgármestere szerint felkészültek az építkezésre. A fényszennyezés csökkentése érdekében nemrég intelligens LED világításra cserélték a falu közvilágítását.

„Több sikeres közbeszerzésről be tudok már számolni, hál' Istennek úgy néz ki, hogy most már lassan sínen lesz a dolog. Nagyon örül neki természetesen a település, nagyon sok vállalkozás készül rá tudatosan. Elkezdődik lassan az építkezés, és ezáltal úgy látom, hogy most már jobban, élénkebben kezdenek itt a vállalkozók, és azok az emberek, akik szeretnének ezzel kapcsolatosan valamit is csinálni, most már nagyon-nagyon jó ötletekkel találkozom” – nyilatkozta Erdős Tamás.

A tervek szerint a bükki látogatóközpontban lesz majd az ország legnagyobb csillagászati- és naptávcsöve, és ott mutatják be a legnagyobb holdmeteoritot is. Az, hogy pontosan mikor kezdik el építeni a csillagdát, a közbeszerzési eljárások lezárulta után dől el.