Megosztás itt:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

54 százalékon állnak a hazai gáztározók

A magyar tárolókban 54 százalékos a töltöttségi szint, még hónapokig kitart ez a készlet - mondta kérdésre Gulyás. Szólt arról is, hogy a kormány ragaszkodik a rezsicsökkentés fenntartásához.

Csak így lehet fegyvereket szállítani

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Gulyás Gergely az Origo kérdésére konkrétan nem akarta kommentálni a baloldali háborúpárti nyilatkozatokat, de azt elmondta, hogy a józan logika alapján, ha fegyvereket szállít Magyarország akkor azt csak a magyar-ukrán határon keresztül lehet csak, és ez súlyos veszélyt jelentene.

Az USA sem küld katonákat

Nehéz épeszű jelzővel illetni azt a kijelentést, hogy egy olyan országot, amit megtámadott Oroszország, az ottani magyarságot oroszbarátnak nevezett - mondta kérdésre Gulyás. Katonákat az Egyesült Államok sem küld - tette hozzá.



NEM ÉRTI, HOGYAN LEHET ILYEN KIJELENTÉSEKET TENNI.

A kormány cselekvőképességét fenn kell tartani

A kormány cselekvőképességét fenn kell tartani - mondta a miniszter.

Hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség

A vírushelyzetről azt mondta Gulyás, hogy a járvány ötödik hulláma a végéhez közeledik.

HÉTFŐTŐL MEGSZŰNIK A MASZKVISELÉSI KÖTELEZETTSÉG, ÉS A MUNKÁLTATÓ NEM ÍRHATJA ELŐ A KÖTELEZŐ OLTÁST.

Gulyás: A baloldal nincs tekintettel a veszélyekre

12 önkormányzatnak volt 100 ezer eurón felüli betétje a Sberbanknál, őket megpróbálja kártalanítani az állam, és hitelt is kapnak. A baloldal nincs tekintettel azokra a veszélyekre, amiket ez a háborús helyzet jelent, az ország biztonságára a választásnál is fontosabb - mondta Gulyás.

ELÍTÉLTE, HOGY OROSZBARÁTNAK NEVEZTE A KÁRPÁTALJAI MENEKÜLTEKET, MÉG A LEGSZÉLSŐSÉGESEBB UKRÁN NACIONALISTA CSOPORTOK SEM BESZÉLNEK ÍGY.

Elítéljük Oroszország katonai beavatkozását, a háború nem a viták rendezésének a módja - mondta Gulyás. A háború árát ne a magyar és az európai emberek fizessék meg - tette hozzá. A szankciókról azt mondta, hogy különösen felelőtlenek azok a vélemények, amelyek nekünk sokkal jobban fájnának nekünk, mint a háborús félnek. Ha a Paks által termelt árammennyiséget a szabadpiacról kellene beszerezni, akkor havi 22 ezer forinttal kellene többet fizetni -mondta a miniszter.

Közel 200 millió forint érkezett a Híd a Kárpátaljáért akcióra

Gulyás szólt arról is, hogy mindig az első biztonságos országban kell gondoskodni a menekültekről, és így tett a korábbi években is. Közel 200 millió forint érkezett a Híd a Kárpátaljáért akcióra. Beszámolt a korábbi 600 millió forintos magyar segítségről is.

Rendkívüli támogatás a humanitárius segítséget nyújtóknak

Nagyon sok segélyszervezet vesz részt a mostani akcióban - mondta a miniszter. A kormány 1,350 milliárd forintos támogatást adott a segélyezésben részt vevő legnagyobb szervezeteknek - tette hozzá. Gulyás szólt arról is, hogy hat csomópontot nyitottak a határon, folyamatos az együttműködés a helyi kormányhivatalokkal.

Eddig 120 ezer ember lépett át a magyar-ukrán határon

Több civil akció indult az elmúlt napokban, hogy mindenkihez eljusson az, amire a legnagyobb szüksége van - mondta Gulyás. Magyarország minden Ukrajnából érkező menekültnek segítséget ad - tette hozzá. Az ORFK, a katasztrófavédelem és az idegenrendészet is felkészült a helyzetre. Eddig 120 ezer ember lépett át a magyar-ukrán határon.

Semmilyen fegyverszállítmányt nem engedünk át

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a kormány határozott álláspontja, hogy nem küldünk katonákat, és semmilyen fegyverszállítmányt nem enged át. Komoly az esélye, hogy ezeket a szállítmányokat megsemmisítenék - tette hozzá. A kárpátaljai magyarok biztonsága a legfontosabb - mondta a miniszter. Magyarország biztonsága az első - mondta Gulyás.

Hír TV