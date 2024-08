Hamarosan indul a debreceni BMW-gyár festőüzeme

A BMW érkezésének már a hírére tektonikus mozgások indultak Debrecen üzleti életében. Elsőként az ingatlanpiac lőtt ki, majd szállodaépítési hullám indult, végül pedig ha csak alvállalkozóként is, de a helyi építőipari szereplők tekintélyes hányada is be tudott kapcsolódni a gyár kivitelezésébe. Ez több tízmilliárd forintos bevételt generált – elsősorban az ágazat nagyobb helyi szereplőinek –, de számos egészen kicsi vállalkozás is része tudott lenni alvállalkozói láncnak. Más oldalról közelítve: az elmúlt 10 évben Debrecenbe érkezett 12,5 milliárd eurót meghaladó működőtőke is erősen összefügg azzal, hogy a BMW új gyára helyszínéül ezt a várost választotta.

