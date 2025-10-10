Keresés

Hamarosan címke figyelmeztetheti a szülőket, a digitális eszközök hatásaira + videó

2025. október 10., péntek 15:00 | HírTV

Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a a digitális gyermekvédelem újabb állomásáról nyilatkozott.

Varga Bajusz Veronika: "Az országgyűlés gazdasági bizottsága tárgyalja azt a javaslatot, amely a digitális gyermekvédelem tárgykörében a frakció által került benyújtásra. Hollik István képviselő úr nyújtotta be. Együtt dolgoztunk ezen a törvényjavaslaton, mert az a meggyőződésünk, illetve azt szeretnénk ezzel elérni, hogy azon digitális eszközök esetében, amelyek a kisgyermekek fejlődéséra, szellemi, lelki fejlődésére hatással lehetnek, ott a szülőkben tudatosítsuk, hogy ezeknek lehet rossz hatása. Ezért a törvény elfogadása esetén egy erre vonatkozó ajánlást kell, hogy a boltok kihelyezzenek az ilyen eszközök mellé, hogy a hat éves kor alatt nem ajánlott a használatuk. Bízunk abban, hogy a szülők, így egyre inkább felismerik, illetve megismerik a digitális eszközhasználatnak a határait, a lehetőségeit és a hátrányait is és így tudatosan tudják a nevelésük során alkalmazni ezeket az elveket. A digitális gyermekvédelemben egyébként szeretnénk az ősz folyamán egy széleskörű társadalmi edukációs folyamatot elindítani, pontosan amiatt, hogy mimnél több szülő megismerje milyen hatásai lehetnek a digitális eszközhasználatnak, különösen a nulla és hat éves kor között."

 

