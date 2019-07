Hamarosan átalakul az OKJ-s képzési rendszer

Életbe léptek a Családvédelmi Akcióterv egyes intézkedései: felvehető a babaváró támogatás, a nagycsaládosok kedvezményt kaphatnak autóvásárlásaikhoz, és a csok is kiegészült egy a használt ingatlanokhoz igényelhető kölcsönnel. Július elsejével bővült a családtámogatási rendszer, soha nem látott lehetőséget kapnak a családalapítás előtt állók és a már gyereket nevelő családok - mondta Novák Katalin államtitkár. Novák Katalin szólt az ingatlanfedezetű jelzáloghitelek elengedésének bővüléséről is: a második gyereknél egymillió, a harmadiknál négymillió, további gyerekek születésekor pedig egy-egy millió forint elengedését lehet kérni. A kormánypártok ismételten és határozottan felszólítják az ellenzéket, hogy támogassa a köztörvényes bűnözők kimentését megakadályozó „lex Czeglédy” elfogadását az Országgyűlésben - közölte Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel Karácsony Gergely zuglói polgármestert, hogy engedje el a parkolási bírságot azoknak a zuglóiaknak, akiket az elmúlt két hétben megbírságoltak a kerületben. Zsigmond Barna Pál közölte: a képviselő-testület májusban döntött a botrányos parkolási szerződések felmondásáról, és arról, hogy június 13-ától a zuglóiak ingyenesen parkolhassanak a kerületben, de Karácsony nem hajtotta végre ezeket a határozatokat. Több belföldi és nemzetközi csomagtermék díjszabását módosította és súlytól függő díjakat vezetett be a csomagautomatáknál a Magyar Posta. A Magyar Állampapír Plusz állománya átlépte az 1000 milliárd forintot - közölte Varga Mihály. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: az új lakossági állampapír egyszerű, átlátható termék és kiemelkedően magas hozamot nyújt. A dél-koreai Inzi Controls 14,8 milliárd forintból akkumulátorgyártó üzemet épít Komáromban - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter. Az erősödő magyarellenesség a Romániát érintő magyar álláspontot és döntéseket is befolyásolhatja - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Óriási káosz van jelenleg az Európai Parlamentben az elveket illetően - erről beszélt a nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Kovács Zoltán példamutatónak nevezte a V4-es országok együttműködését, hiszen pártpolitikától függetlenül kitartanak az elveik mellett. A visegrádi négyek megkerülésével nem lehet döntést hozni - jelentette ki Kovács Zoltán államtitkár az M1 műsorában. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke felfüggesztette az európai uniós csúcstalálkozót, a megbeszélések ma 11 órakor folytatódnak. Soros emberéből akarnak bizottsági elnököt csinálni - nyilatkozta Orbán Viktor a megszakított csúcstalálkozó után a V4NA hírügynökségnek. A magyar miniszterelnök rámutatott: a V4-ek azért sem támogatják Frans Timmermanst jelölését, mert szerintük harcot folytat mindenki ellen, aki nem úgy gondolkodik, ahogy ő. Az Európai Néppárt szembement Angela Merkellel, nem választották meg Soros emberét, Frans Timmermanst, akin keresztül a Soros NGO-kat támogatták volna - közölték az európai uniós csúcstalálkozóról név nélkül nyilatkozó magyar és V4-es delegációtagok. Magyarország kormánya elvárja Ukrajnától a kárpátaljai magyarok biztonságának garantálását, jogaik biztosítását és a magyar nyelv használatának lehetőségét – mondta Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár Beregszászon. Feljelentette az ügyészségen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét Mircia Chelaru nyugalmazott tábornok, aki a június 6-i úzvögyi incidensről tett kijelentései miatt háborús propagandával vádolja Kelemen Hunort. A brit külügyminiszter szerint átfogó tervet kell készíteni arra az esetre, ha az Európai Unió nem hajlandó újratárgyalni a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást, és emiatt Nagy-Britannia rendezetlen módon lép ki az EU-ból. A Sea-Watch 3 kapitányát a körülmények nem kötelezték arra, hogy Lampedusa kikötőjébe behajtson az olasz hatóságok tiltása ellenére az illetékes olasz ügyész szerint. Izrael Irán megbüntetésére szólította fel az európai országokat, Nagy-Britannia és az ENSZ-főtitkára pedig aggasztónak nevezte, hogy Iránban az alacsonyan dúsított uránkészlet mennyisége meghaladta a 2015-ös atomalkuban kiszabott határt. Teheránnak be kell tartania az urándúsítás atomalkuban rögzített határát - hangsúlyozta a washingtoni Fehér Ház. Ádil Abdul Mahdi iraki miniszterelnök rendeletet írt alá, amely jelentősen korlátozná az Irán támogatását élvező síita milíciák befolyását és beolvasztaná őket az ország fegyveres erőibe. A rendőrség megkezdte a hongkongi tüntetések oszlatását és visszavette az ellenőrzést a törvényhozás épülete felett, amelyet korábban a tiltakozók egy csoportja megszállt - jelentették hírügynökségek. Elítélte a hongkongi tüntetés erőszakos cselekményeit Carrie Lam kormányzó, különös tekintettel arra, hogy a demonstrálók egy csoportja betört a kormányzati épületkomplexumba - írta a South China Morning Post. Izraeli harci repülőgépek rakétatámadást intéztek néhány szíriai katonai célpont ellen Damaszkusz külterületén és Homsz városában - jelentette a szíriai állami média. Legalább 23 ember meghalt és 300 eltűnt a fulani népcsoport tagjai által lakott falu elleni támadásban Mali középső részén. Svédország új légvédelmi rakétarendszert telepített balti-tengeri Gotland szigetére az Oroszország és a nyugati szövetségesek közötti feszültség növekedése miatt. Egy moszkvai bíróság tíz nap elzárásra ítélte Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, amiért részt vett egy nem engedélyezett tüntetésen, ahol az Ivan Golunov újságíró meghurcolásában bűnrészes rendőrök felelősségre vonását követelték. Donald Trump amerikai elnök aláírta az amerikai-mexikói határon kialakult migránsválság enyhítését célzó, 4,6 milliárd dolláros segélycsomagot. Donald Trump amerikai elnök hajlandó kölcsönös engedményekre Észak-Koreával - írta a The New York Times kormányzati forrásokra hivatkozva. Földrengés okozott omlást a lengyelországi Katowice területén működő Murcki-Staszic bánya mélyén - három bányász életét veszítette, hat megsérült. Legalább 15 ember meghalt, 66 megsérült az indiai Mumbaiban, amikor a heves monszuneső miatt rájuk omlott egy fal. Több mint 800 ezer embert szólítottak fel a japán hatóságok arra, hogy hagyják el otthonukat és vonuljanak biztonságos helyekre, miután Kjúsú szigetére heves esők zúdultak - jelentette az NHK japán közszolgálati televízió. Gulyás Gergely miniszter egyetértésével Tuzson Bence államtitkár utasította a Fővárosi Kormányhivatalt, hogy indítson fogyasztóvédelmi vizsgálatot a Wizz Air és a Kartago Tours utazási iroda utastájékoztatási gyakorlatával kapcsolatban. Két embert szúrt meg egy férfi a nyílt utcán a főváros XIII. kerületében. A feltételezett elkövetőt kilenc perc alatt elfogták - közölte a rendőrség. Több megye strandjain és fürdőinél működő vállalkozásokat ellenőriz a következő hetekben a NAV - írta a Magyar Nemzet. Pályakarbantartás miatt pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között vasárnapig. Vízilabda BENU Kupa: Magyarország - Hollandia 13:8 Nem indul el Babos Tímea és Fucsovics Márton vegyes párosban a wimbledoni teniszbajnokságon.