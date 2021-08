Halmozott eltiltás

45 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, elhunyt 1 beteg. A beoltottak száma több mint 5 millió 682 ezer, közülük 5,5 millióan már a második oltását is megkapta. A Janssen vakcináját javasolja harmadik oltásként Rusvai Miklós azoknak a keleti vakcinákkal oltottaknak, akik utazni szeretnének. A virológus hangsúlyozta: azoknak is ajánlott az ismétlő oltás, akiknek a szervezetében nem mutatott ki elég antitestet az ellenanyag teszt. A tanévkezdés közeledtével az iskolákban is lehetőséget biztosítanak a 12 év feletti diákok oltására azoknak, akik valamilyen oknál fogva az interneten nem tudnak időpontot foglalni - közölte a koronavirus.gov.hu. Gulyás Gergely: mérsékelni kell a járványban a diákok által elszenvedett mentális károkat. Várakozáson felül, 17,9 százalékkal nőtt GDP a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ez a valaha mért legmagasabb negyedéves növekedésnek számít - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Sok mindent ígérhettek Jakab Péternek, a Jobbik elnökének és Bíró Lászlónak - mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője volt a Magyarország élőben című műsorunkban. Megtelhet a főváros turistákkal az ünnepi hétvégén - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán hangsúlyozta: a sikeres oltási kampánynak és a digitalizációnak köszönhetően a szálláshelyek kihasználtsága Magyarországon magasabb, mint a környező államokban, de a főváros bajban van a külföldiek elmaradása miatt. A Kárpát-medencét az országhatárok sem tagolhatják szét - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter az 1. Kárpát-medencei Natúrparki Találkozón. Magyarország nem fogad be korlátozás nélkül afgán migránsokat - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A tálibok úgy fognak viselkedni, ahogy az nekik tetszik - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az afganisztáni helyzetről Magyarország élőben című műsorunkban. A tálib hatalomátvétel után számos európai ország megkezdte állampolgárainak és az őket segítő afgán civileknek a kimenekítését Afganisztánból. Afganisztánból menekülő emberek ügyében nem szabad ismét elkövetni a 2015-ös menekülthullámhoz vezető hibákat - mondta Angela Merkel német kancellár. A tálibok „általános amnesztiát” hirdettek minden állami tisztviselő számára. Brit külügyminiszter: pragmatikusan kell viszonyulni az új afgán vezetéshez. Donald Trump volt amerikai elnök felszólította utódját, Joe Bident, hogy pozíciójáról az afganisztáni kivonulás kezelése és egyéb ügyek miatt. Ebrahim Raiszi iráni elnök szerint az Egyesült Államok afganisztáni katonai veresége esélyt jelenthet a tartós béke megteremtésére a dél-ázsiai országban. Az üzbég légvédelem lelőtt egy afgán harci repülőgépet, amely megsértette az ország határát - jelentette be a taskenti védelmi tárca. A koronavírus-fertőzöttek száma 207,8 millió, a halálos áldozatoké 4,37 millió a világon. Három nyitvatartási mód közül kell választaniuk a szlovákiai éttermek üzemeltetőinek, a járványügyi adatoktól függően csak akkor működhetnek teljes kapacitással, ha kizárólag olyan vendégeket fogadnak, akik felvették a koronavírus elleni oltást. Új-Zélandon országos zárlat lép életbe miután fél év után ismét közösségi koronavírus-fertőződést regisztráltak a hatóságok. A japán kormány szeptember 12-ig meghosszabbítja a koronavírus miatt a fővárosban elrendelt járványügyi szükségállapotot, egyben a korlátozásokat több más prefektúrára is kiterjeszti. Engedélyezték a 16 és 18 év közötti koszovóiaknak, hogy megkapják a koronavírus elleni védőoltást, de a fiatalok csak a Pfizer/BioNTech oltását vehetik fel. Rakétákat lőttek a Gázai övezetből Izrael irányába - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Fegyveresek elhurcoltak tizenöt diákot és négy alkalmazottat a nigériai Zamfara állam egyik főiskolájáról. Fegyveres gyakorlatot tartott Tajvan déli partjai és légtere közelében a kínai hadsereg. 12-től 18 évig terjedő szabadságvesztést rótt ki a Hizb ut-Tahrír al-Iszlami szervezet egy krími sejtjének négy tagjára egy katonai bíróság az oroszországi Rosztov-na-Donu városban. Közepes erejű földrengés rázta meg ismét Horvátország középső részét. Olaszországban a csökkenő hőség ellenére, a rendkívüli szárazság következtében emelkedett az erdőtüzek száma. Izraelben harmadik napja küzdenek a Jeruzsálem környéki erdőtüzekkel. Tovább emelkedett, és már meghaladta az ezernégyszázat a szombati haiti földrengés halálos áldozatainak száma. Több mázsa világháborús lőszert mosott ki az árvíz a földből egy német tartományban. Erős szél kíséri az átvonuló hidegfrontot az ország nagy részén. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, fákat csavart ki a szél, sok esetben kérték a tűzoltók segítségét - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Összeütközött egy nyerges vontató és egy kisbusz reggel a 86-os főút 3-as kilométerénél, Rédics térségében. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség később azt közölte, hogy a balesetben a kisbusz sofőrje a helyszínen meghalt. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságának döntése szerint szerdán folytatják a vasárnap este félbeszakított Zalaegerszeg-Puskás Akadémia bajnoki mérkőzést. A csoportból való továbbjutás reményében utazik el a női röplabda Európa-bajnokságra a magyar válogatott. Ismét megnyílt a tokiói olimpia falu, amely a paralimpiára érkezőket fogadja. Az afganisztáni válság miatt az ország egyetlen sportolója sem indul a tokiói paralimpián.