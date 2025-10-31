Halloween a templomkertben? A zebegényi polgármester behúzta a józan ész fékjét + videó
Van az úgy, hogy a józan ész megpróbálja felvenni a harcot a gondolkodás nélküli trendekkel, és cserébe megkapja a „haláltök” címet. Ez történt Zebegényben, ahol a polgármester nem engedélyezett egy halloweeni tökfaragást – méghozzá (kapaszkodjanak meg!) a templom előtt, a szentségimádás alatt, a halottak napjának előestéjén. Ma a botrány mögé nézünk: a tiszteletről, a hagyományokról és a digitális csőcselék hisztériájáról.
