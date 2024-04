Hallgat az ellenzék a hídpénzbotrányról

Megosztás itt:

A DK-t, a Momentumot, az MSZP-t és a Párbeszédet azzal kapcsolatban kereste meg a lap, hogy kiderült: Vig Mór mellett egy másik ügyvéd, Hegedüs Dániel is hatalmas összeget, félmilliárd forintot vett fel készpénzben az A-Híd Zrt. által Vig cégéhez, a Sunstrike Hungary Kft. számlájára utalt pénzből. Így már közel 1,5 milliárdra rúg az a summa, amihez hozzájutottak a korrupciógyanús ügyben érintettek.

A baloldali pártoktól egyebek mellett arra is szerettet volna választ kapni a Mandiner, hogy szerintük kinek és milyen módon kellene viselnie a botrány politikai felelősségét, például le kellene-e mondania valakinek a történtek miatt. Erre a kérdésre eddig nem érkezett válasz, miként arra sem, hogy a fentiek fényében továbbra is Karácsony Gergelyt tekintik-e főpolgármester-jelöltjüknek.

Az újabb, félmilliárdos fejleménnyel kapcsolatos felvetések azonban csak a legutóbbiak azon kérdések sorában, amelyeket a baloldalnak tisztáznia kellene a hídpénzbotrány kapcsán. Ahogy azt már többször megírtuk, Vig Mórt – aki egyébként Vig Dávid Amnesty-vezér testvére – tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV 33 helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Kiszálltak többek között Hegedüs Dánielhez is, aki ezek szerint részese lehet a bűncselekménynek. Ma már az is tudható, hogy a hatóság a Vig Mór ellen indított eljárás keretében tavaly év végén házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is.

