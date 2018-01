Hallgat az államtitkár az ukránoknak folyósított nyugdíjak ügyében

TÖBB MILLIÓ FT TÁMOGATÁST NYÚJTOTT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN SOROS GYÖRGY EGY MENEKÜLTEKET SEGÍTÕ SZERVEZETÉNEK A MAGYAR ÁLLAM - MAGYAR NEMZET. MIKÖZBEN CSÚCSRA JÁRATJA A MENEKÜLTELLENES PROPAGANDÁT A KORMÁNY, 25 M FT-OT AD A MENEDÉK MIGRÁNSOKAT SEGÍTÕ EGYESÜLET EGY PROJEKTJÉRE. 2016 AUGUSZTUSA ÓTA LAKHATÁSI PROGRAMMAL SEGÍTI A MENEKÜLTEKET A KORMÁNY - MAGYAR NEMZET. VONA: ISMÉT HAZUDOTT A FIDESZ, HISZEN BEBIZONYOSODOTT, HOGY MÉG ALBÉRLETTEL IS SEGÍTI A MIGRÁNSOKAT. BM: A NEMZETKÖZI VÉDELEMBE VETTEKET IS FELELÕSSÉGRE VONJÁK, HA BÛNCSELEKMÉNYT KÖVETNEK EL. ÚJABB 1,1 MRD-ÉRT KUTATHATJA A KORMÁNYKÖZELI SZÁZADVÉG, HOGY AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK POLGÁRAI MIT GONDOLNAK A MENEKÜLTEKRÕL. ELMARASZTA AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MAGYARORSZÁGOT EGY A MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRTRA KIRÓTT BÍRSÁG ÜGYÉBEN. AZ ÍTÉLET SZERINT A HATÓSÁGOK JOGSÉRTÕ MÓDON SZABTAK KI PÉNZBÍRSÁGOT A PÁRTRA A "SZAVAZZ ÉRVÉNYTELENÜL" MOBILALKALMAZÁSUK MIATT. KÖTETLEN BESZÉLGETÉSRE HÍVTÁK MEG A FIDESZES POLITIKUSOK A SZABOLCS MEGYÉBEN SZOLGÁLÓ PAPOKAT - 444. NYOMOZÁST RENDELT EL AZ ELIOS-ÜGYBEN AZ OLAF AJÁNLÁSA ALAPJÁN A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. SORRA JELENTIK BE A BALOLDALI PÁRTOK AZ EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTEK VISSZALÉPÉSÉT. AZ EGYÜTT KÉT VÁLASZTÓKERÜLETBEN VISSZALÉPETT AZ LMP JAVÁRA, AZ LMP PEDIG BEJELENTETTE: VISSZALÉPTETI VESZPRÉMI JELÖLTJÉT. KÉT FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN, ÉS NÉGY FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁTÓL. TRUMP ALÁÍRTA A KÉPVISELÕHÁZ ÁLTAL MEGSZAVAZOTT, A KORMÁNYZAT MÛKÖDTETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSÁT BIZTOSÍTÓ TÖRVÉNYT, KEDDTÕL VÉGE A LEÁLLÁSNAK. AUSZTRIA KERESETET NYÚJT BE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGNAK A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSE ELLEN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RAGASZKODIK A DÖNTÉSÉHEZ, AMELLYEL JÓVÁHAGYTA A BÕVÍTÉST. MINISZTERELNÖKSÉG: A MAGYAR KORMÁNY KITART A PAKSI KAPACITÁSFENNTARTÁS MELLETT. TERRORIZMUSSAL VÁDOLT MEG A CSEH RENDÕRSÉG HÁROM CSEH ÁLLAMPOLGÁRT. A RENDKÍVÜLI HIDEG MIATT OROSZORSZÁG NYOLC RÉGIÓJÁBAN, 1500 ISKOLÁBAN SZÜNETEL A TANÍTÁS, ÉS CSAKNEM 400 EZER ISKOLÁS TÉRT ÁT A TÁVOKTATÁSRA. KURD HARCOSOK VISSZASZEREZTÉK AZOKNAK A TERÜLETEKNEK A NAGY RÉSZÉT, AMELYEKET ELÕZÕ NAP TÖRÖK KATONÁK FOGLALTAK EL. 24 EMBERT ELFOGTAK TÖRÖKORSZÁGBAN A SZÍRIAI HADMÛVELETET BÍRÁLÓ INTERNETES MEGNYILVÁNULÁSAIK MIATT. A PALESZTIN ÁLLAM MIELÕBBI ELISMERÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL MAHMÚD ABBÁSZ AZ EURÓPAI UNIÓT. KARL ERJAVEC KÜLÜGYMINISZTER BEJELENTETTE SZLOVÉNIA SZÁNDÉKÁT A PALESZTIN ÁLLAM ELISMERÉSÉRE. FEDERICA MOGHERINI: CSAK A KÉTÁLLAMI MEGOLDÁS VEZETHET EL AZ IZRAELI-PALESZTIN KONFLIKTUS RENDEZÉSÉHEZ. NEM FOGADTÁK A PALESZTIN VEZETÕK AZ IZRAELBE LÁTOGATÓ AMERIKAI ALELNÖKÖT. KIVEZETTÉK A KNESZET PLÉNUMÁRÓL AZ AMERIKAI ALELNÖK BESZÉDE ELLEN TILTAKOZÓ ARAB KÉPVISELÕKET. A PALESZTIN FÕTÁRGYALÓ ELÍTÉLTE AZ AMERIKAI ALELNÖK IZRAELI PARLAMENTBEN MONDOTT BESZÉDÉT. KITÖRT EGY VULKÁN KEDDEN JAPÁNBAN, A TÛZHÁNYÓ IZZÓ KÕDARABOKAT LÖVELLT A KÖZELI SÍPARADICSOMRA, LEGALÁBB 15-EN MEGSÉRÜLTEK. TÖBB SZÁZ SZEMÉLYGÉPKOCSI REKEDT EGY TOKIÓI ALAGÚTBAN A NAGY HAVAZÁSOK MIATT. BELEHALT EGY NÉGYCSILLAGOS THAIFÖLDI SZÁLLODA SVÉDASZTALOS REGGELIJÉBE EGY MAGYAR TURISTA, TÖBBEN ROSSZUL LETTEK. FELSÕVEZETÉK-SZAKADÁS MIATT SZÜNETEL A VONATKÖZLEKEDÉS BUDAPEST-KELETI PÁLYAUDVAR ÉS KÕBÁNYA FELSÕ KÖZÖTT. LETÉRT AZ ÚTRÓL, ÉS ÁROKBA HAJTOTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI A 77-ES FÕÚTON, NEMESVÁMOS HATÁRÁBAN. JÓSNAK ADTA KI MAGÁT, ÉS FENYEGETÉSSEL SZERZETT PÉNZT KÉT FÉRFI ZALÁBAN. ELÜTÖTT EGY AUTÓ EGY GYALOGOST A IX. KERÜLETBEN, AZ ÜLLÕI ÚTON, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. KIZUHANT EGY PANELHÁZ 15. EMELETÉRÕL EGY 15 ÉVES LÁNY A III. KERÜLETBEN, A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. AUTÓ GÁZOLT EL KÉT GYALOGOST ASZÓDON, EGYIKÜK A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÉLETÉNEK 71. ÉVÉBEN ELHUNYT BIRKÁS ISTVÁN, MUNKÁCSY-DÍJAS FESTÕ- ÉS SZOBRÁSZMÛVÉSZ. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK: ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK A TORNYOSPÁLCAI EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT.