Hallgat a Tisza Párt az adóterveikről és Tarr Zoltán elszólásáról + videó

2025. szeptember 02., kedd 17:20 | Hír TV

Orbán Árpád a Tisza Párt fővárosi képviselője a Hír Tv riporterének nem cáfolta Tarr Zoltán kijelentésének tartalmát, arra viszont nem adott magyarázatot, hogy politikustársa mire utalt mondataival.

  • Hallgat a Tisza Párt az adóterveikről és Tarr Zoltán elszólásáról + videó

