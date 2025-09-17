Keresés

Belföld

Hallgat a balos sajtó: Tarr Zoltán etyeki beszéde az új őszödi botrány

2025. szeptember 17., szerda 08:00 | Magyar Nemzet
Tarr Zoltán őszödi botrány

A Nézőpont Intézet szerint Tarr Zoltán beszéde éppolyan védhetetlen, mint Gyurcsány Ferencé volt Őszödön. A Tisza Párt így is megtéveszti a választókat – állítja Boros Bánk Levente.

  • Hallgat a balos sajtó: Tarr Zoltán etyeki beszéde az új őszödi botrány

Csak az időzítésben van különbség Gyurcsány Ferenc őszödi és Tarr Zoltán etyeki beszéde között, hiszen amíg a bukott miniszterelnök visszamenőlegesen ismerte be, hogy a kampányban megtévesztették a választókat, addig a Tisza Párt még a választások előtt – mutatott rá Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója, akit a Magyar Nemzet az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulója alkalmából kérdezett.

Mint az elemző hangsúlyozta, az őszödi beszéd a hazugságok beismerésével olyan társadalmi felháborodást váltott ki, amit az akkori kormánypártok nem tudtak kezelni. Ahogyan a bukott kormányfő szóhasználatában az országról, a kormányzásról és a választókkal való bánásmódról beszélt, az önmagában vérlázító volt. Azt bizonyította be, hogy lenézik az embereket, butának, egyszerűnek tartják őket, akikkel mindent meg lehet csinálni.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 

 

