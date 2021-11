Haldoklik a pesti Nagykörút: 45 üzlet zárt be a Blahától a Boráros térig

Megosztás itt:

Katasztrófa sújtotta övezethez kezd hasonlítani a Ferenc körút és József körút Budapesten. Siralmas látvány sorozatban egymás után látni a bezárt üzletek portáljait, és a lehúzott rácsok előtti lépcsőket belakják a hajléktalanok… A ruhaüzletek, kis éttermek, GSM-boltok helyén most a pusztulás, kosz és “kiadó/eladó” felirat…

Karácsony Gergely ennek éppen az ellenkezőjét ígérte: azt mondta, élhetőbbé teszi a várost. De a városkép a körúton egyre csak romlik – és ennek jelentős részben a városvezetés az oka. És hogy miért? Autóval gyakorlatilag megközelíthetetlenné váltak a Nagykörút üzletei: a nap jó részében állandóak a közlekedési dugók, ráadásul a Karácsony-féle biciklisáv miatt nem lehet parkolni a bolthoz közel se a vevőknek, se az áruszállítóknak.

Ráadásul sok boltos panaszkodik a koszra és a romló közbiztonságra, a rengeteg gyanús alakra. Az üzlettulajdonosok szerint el kellene döntenie a városvezetésnek, hogy a bicikliseket támogatja vagy a kiskereskedőket…

De ne legyünk igazságtalanok: az üzletek természetesen nem csak mindezek miatt zárnak be. A város közepén álló plázák miatt sok üzlet ment tönkre – és óriási pofont adott a járvány is az ágazatnak. De a bajban lévő kis üzleteknek rengeteget gondot okozott a budapesti városvezetés, amely nem segít, hanem árt – és úgy tűnik, nem élhetőbbé, hanem élhetetlenebbé tette a várost. Lefelé tartó spirálban van a Nagykörút – és ennek jórészt a városvezetés az oka.

“Kiábrándítóan leromlott a környék”

Ildikó: “Sötétedés után nem szeretek az utcákon sétálni, így bevásárolni sem a körútra járok, hanem inkább a Corvin plázába. Ott nincsen annyi hajléktalan, dühöngő részeg és nincsen annyi mocsok sem az utcán. Megmondom őszintén, kiábrándítóan leromlott a környék és a közbiztonság. Ha rend lenne, nem mennék el a plázáig, hanem itt a környéken intézném el a vásárlást.”

Edit: “Én a kis boltokat szeretem, vannak törzshelyeim. Sajnos nagyon sok bezárt már, egyedül a hentes maradt meg. Szeretem tudni például, hogy következő héten milyen áru jön, és megbeszéljük, mondjuk, hogy félre teszi nekem a hordós savanyú káposztát. Sajnos a körútnak rossz lett a hangulata, sorra cserélődnek az üzletek.”

Karolina: “Régen az volt sokak programja, hogy bejön villamossal a József körútra és végignézi a kirakatokat. Volt szabó, kávéház, cukrászda, élelmiszer, zöldséges, minden ház aljában üzletek működtek. Ma ez egy lepusztult rész lett, sok üres, vagy szinvonatalan kínai és arab üzlettel, az utcákon iszogató hajléktalanokkal.”

“A Rákóczi tér megint borzasztó”

„A József körúton négy állandó üzlet van, olyan amelyik már évtizedek óta itt van. Az összes többi folyamatosan cserélődik” – mondta a Metropolnak egy órás, akinek az üzlete előtt rendszerint sorban állnak a vásárlók. Szerinte neki jó helyzete van, hiszen ketten vannak órások a környéken és a minőségért hálásak a vevők, akik magyarok és törzsvásárlók. Igaz neki, mint mondta nem probléma az áruszállítás, mert nincsen, de megérti azokat, akiknek emiatt zuhan a bevétele.

„A Rákóczi tér katasztrofális, teljes mértékben birtokba vették a hajléktalanok, ellepi rendszeresen a kosz, az ürülék, az alkoholos flakonok, és az ittas, balhés emberek” – tudtuk meg egy görög élelmiszerüzlet tulajdonosától, aki szintén évek óta nyitva várja a vevőit a térrel szemben.

“Az üzletek 30-40 százaléka zárva van”

A nagykörúti üzletek bevételének jelentős százalékát a külföldiek adták. Egy befektető, aki 4 boltot szeretne épp kiadni Budapest különböző területein, elmondta: “Ma hiányoznak a bevételből a külföldiek, ők jelentették a bevétel 25- 30 százalékát. Emiatt nyitott itt egy Barber Shop is üzletet, de hamar lehúzta a redőnyt, ahogyan egy fodrász kozmetika is közel hozzá. Ez a látvány alapvetően rossz hangulatot generál, nem csalogatja a vásárlókat és befektetőket a környékre. Még 25 évvel ezelőtt is nagy szám volt egy József körúti üzlethez hozzájutni. Olyan hamar elmentek, hogy meg sem hirdették őket. Most hónapok óta nem tudom kiadni a boltjaimat…”

“Ahol nincs mozgás, ott hamar megjelennek a hajléktalanok “

“Az is rombolja a környék jellegét, hogy a bezárt helyiségek lépcsőire telepednek hajléktalanok, italoznak, otthagyják az üvegeket, ami miatt a ház lakói joggal mérgesek. Ha ők segítenének bennünket azzal, hogy nem korlátoznák, milyen szolgáltatást engednek oda, akkor az új bérlők rendben tarthatnák a portájukat, jobban akadna új bérlő is és a hajléktalanok sem tudnának tanyát verni. Mindez emelné a városképet, ami az elmúlt 1,5 évben a mélybe zuhant” – véli a befektető.

