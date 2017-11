Halász János nem hiszi el, hogy bántalmazták a vak zongoristát

Bár már két eset is nyilvánosságra került, a Fidesz frakciószóvivője nem hiszi, hogy a nemzeti konzultációt propagáló aktivistái lakókat bántalmaznának. Halász János egyébként is úgy gondolja, hogy ahhoz képest, hogy hány millió kérdőívet küldtek ki, a két eset kevés.

A hét elején a Budapesten élő Weszely Ernő vak zongoristát érte inzultus, amiért nem érdekelte a menekültellenes kampány, tegnap pedig egy tinnyei esetre derült fény, a Pest megyei település egyik lakóját fenyegették meg, amiért nem kért a konzultációból.

„Azért, mert valaki azt mondja, hogy valami úgy történt, ne feltétlenül higgyék el neki. Javaslom önöknek is, hogy járjanak utána. Van itt egy ügy, amelybe az LMP is belekavarodott, úgy látom, hogy neki is lenne tisztáznivalója. Ahhoz képest, hogy hány millió kérdőív érkezik a postán keresztül a magyar emberekhez, nem sok, de az ügyet kivizsgálják, mint ahogy mindig kivizsgálták eddig is” – jelentette ki Halász János.