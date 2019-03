Halász János: A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár

A nemzetbiztonsági bizottság alelnöke arról is beszélt, a gyanú szerint az ISIS-harcos terroreseményeket is szervezett, a migránskártya pedig akar terrorcselekményekre is használható.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ez az illető - úgy ahogy más migránsok is - az ügyvédje elmondása alapján, még a Brüsszel által támogatott, szponzorált migránskártyához is hozzájutott. Az ügyvédje azt is mondta, hogy erről fölvett 150 ezer forintnyi eurót vagy akár többet. Ez a migránskártya program egyébként zajlik, ezt a brüsszeliek még most is működtetik. Januárban 67 ezren kaptak ilyen kártyát. És mi már a kezdetektől mondtuk, hogy ez a kártya, ez a program veszélyes. Veszélyes, mert nem csak a migrációt, hanem közvetve akár a terrorizmust is finanszírozhatják, mert hogyha egy migránsok között elkeveredett terroristához jut és ezt a készpénzt ő felveszi, akkor ő nyugodtan költheti terror célokra is ezt az összeget” – jelentette ki Halász János a Hír TV-ben.