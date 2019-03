Halász: gazdasági bevándorlók milliói előtt akarja kitárni a kaput Brüsszel

A gazdasági bevándorlók milliói előtt akarja kitárni a kapukat Brüsszel, ezért emlegetik folyton a legális migrációs csatornákat, mondta Halász János Debrecenben. A Fidesz frakció szóvivője szerint ezt bizonyítja az Európai Bizottság Magyarországnak csütörtökön elküldött dokumentuma, amely szerint biztosítani kell a legális migrációs lehetőségeket. Halász János hozzátette, ha a bevándorláspárti európai parlament és bizottság marad, akkor tovább folytatódik a Soros-terv megvalósítása.

A pénzt is pakolják már hozzá. A Európai Parlament LIBE-bizottsága most február 19-én döntött arról, hogy a Migrációs Alapot 9,2 milliárd euróra emelik és arról is döntöttek, hogy ennek az alapnak hozzá kell járulnia a legális migráció szabályainak kialakításához – hangzott el a sajtótájékoztatón.