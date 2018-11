Halász: Brüsszel ontja magából a migránspárti javaslatokat

2018. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK A KÓRHÁZAK TELJES ADÓSSÁGÁT KIFIZETI A KORMÁNY JELENTETTE BE AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE. KÁSLER MIKLÓS: NÉGY ÉV ALATT 72 SZÁZALÉKKAL EMELIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALKALMAZOTTAK, VÉDÕNÕK BÉRÉT. ÁTADTÁK A SZENT MARGIT KÓRHÁZ FELÚJÍTOTT MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYÁT. FIDESZ: BRÜSSZEL GYÁRTJA AZ ÚJABBNÁL ÚJABB MIGRÁNSPÁRTI JAVASLATOKAT; MINDENÁRON ÁT AKARJA ERÕLTETNI A MIGRÁNSVÍZUM ÜGYÉT. ORBÁN BALÁZS: A HUMANITÁRIUS VÍZUMOT A TAGÁLLAMOK ÖNÁLLÓSÁGÁT CSORBÍTVA AKARJA ELFOGADTATNI AZ EU M1. LEÜTÖTT EGY ZSIDÓ NÕT EZZEL DICSEKEDETT PÁRTTÁRSAINAK A HÍR TV INFORMÁCIÓI SZERINT A JOBBIK EGYIK POLITIKUSA. SZÁVAY ISTVÁN, A JOBBIK FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT AZ ESET MIATT. MAZSIHISZ-ELNÖK: SZÁVAY HANGFELVÉTELE EGYÉRTELMÛVÉ TESZI, HOGY A JOBBIK KÉPVISELÕI NEM KÉPESEK A CIVILIZÁLT ÉRINTKEZÉSRE. MOSÓCZI LÁSZLÓ: A KORMÁNY KIEMELT FELADATKÉNT KEZELI A VIDÉKI MELLÉKUTAK, VALAMINT AZ ALSÓBBRENDÛ ÚTHÁLÓZAT KORSZERÛSÍTÉSÉT. RÉVÉSZ MÁRIUSZ: 150 MILLIÁRDBÓL FEJLESZTIK A KERÉKPÁRUTAKAT A KÖVETKEZÕ 4 ÉV ALATT. SZIJJÁRTÓ: 36,7 MILLIÁRD FORINT ÚJ BERUHÁZÁST HOZ MAGYARORSZÁGRA A DÉL-KOREAI HANON SYSTEMS. A MIGRÁCIÓS VESZÉLY NEM MÚLT EL - JELENTETTE KI NÉMETH SZILÁRD, A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRA. KOVÁCS ÁRPÁD: 2021-IG BIZTOSAN AZ EU ÁTLAGA FÖLÖTT MARAD A MAGYAR GDP-BÕVÜLÉSI ÜTEM. KSH: FELGYORSULT A BERUHÁZÁSOK NÖVEKEDÉSE A HARMADIK NEGYEDÉVBEN. JÖVÕ ÉV VÉGÉRE A KÕBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA KERÜLHET A HÕS UTCAI LAKÓTÖMB MAGYAR IDÕK. ÁTADTÁK A WIZZ AIR ÚJ KÉPZÕKÖZPONTJÁT, AHOL NAPONTA HÁROMSZÁZ PILÓTÁT ÉS LÉGIUTAS-KÍSÉRÕT OKTATHATNAK. FIDESZ: BRÜSSZEL NEMCSAK VÍZUMOT, HANEM TÖBB PÉNZT IS AKAR ADNI A MIGRÁNSOKNAK. NIKOLA GRUEVSZKI KIADÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL MAGYARORSZÁGOT AZ EP CSÜTÖRTÖKÖN, MERT ELJÁRÁSUKKAL BEAVATKOZTAK MACEDÓNIA BELÜGYEIBE. A KÖVETKEZÕ HÉTÉVES UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSRÕL BONYOLULT TÁRGYALÁSOK VÁRHATÓK, DE MEG FOGNAK ÁLLAPODNI - MONDTA ORBÁN VIKTOR POZSONYBAN. UNIÓS FÕTANÁCSNOK: BELGIUM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOKAT SÉRTHETETT ATOMERÕMÛVEINEK MÛKÖDÉSI ENGEDÉLYE MEGHOSSZABBÍTÁSAKOR. DÁN MINISZTERELNÖK: EURÓPA SIKERE A MIGRÁCIÓ KIHÍVÁSÁNAK MEGOLDÁSÁN MÚLIK. KÖVÉR LÁSZLÓ: CÉLSZERÛ LENNE ERÕSÍTENI A MAGYAR-DÁN KAPCSOLATOKAT. DONALD TRUMP VOLT ÜGYVÉDJE, MICHAEL COHEN, BEISMERTE, HOGY BÛNÖS A KONGRESSZUS FÉLREVEZETÉSÉBEN. 564 MIGRÁNST MENTETTEK KI A FÖLDKÖZI-TENGERRÕL A SPANYOL HATÓSÁGOK. BRIT PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: MINDEN BREXIT-FORGATÓKÖNYV NÖVEKEDÉSI ÁLDOZATTAL JÁR A BRIT GAZDASÁGBAN. PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK ALÁÍRTA A HADIÁLLAPOT BEVEZETÉSÉRÕL ÁLTALA HOZOTT RENDELETET MEGERÕSÍTÕ JOGSZABÁLYT. POROSENKO ARRA KÉRTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKÖT, HOGY HA TALÁLKOZIK PUTYINNAL, MONDJA MEG NEKI, HOGY "TÛNJÖN EL UKRAJNÁBÓL". PUTYIN: AZ UKRÁN VEZETÉS PROVOKÁCIÓT HAJTOTT VÉGRE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT, HOGY NÖVELJE AZ ÁLLAMFÕ TÁMOGATOTTSÁGÁT. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK TELEFONON KERESZTÜL IS PÁRBESZÉDRE SZÓLÍTOTTA AZ OROSZ ÉS AZ UKRÁN ÁLLAMFÕT A KERCSI-SZOROSI INCIDENSRÕL. OROSZ LAP: KIJEV EGY KELET-UKRAJNAI VAGY EGY, A KRÍMNÉL LÉTESÍTENDÕ AMERIKAI KATONAI BÁZIS LEHETÕSÉGÉRÕL TÁRGYAL AZ USÁ-VAL. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTETTÉK A KERCSI-SZOROSNÁL LEZAJLOTT INCIDENS KAPCSÁN ELFOGOTT 24 UKRÁN TENGERÉSZT AZ OROSZ BÍRÓSÁGOK. AZ UKRÁN HADITENGERÉSZET PARANCSNOKA NEM TARTJA HIBÁNAK A HADIHAJÓK ELINDÍTÁSÁT ODESSZÁBÓL MARIUPOLBA. PETRO POROSENKO AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT-2 FÖLDGÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSÉNEK LEÁLLÍTÁSÁT SÜRGETI. AZ UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KÖZZÉTETTE AZ UKRÁN HAJÓK ELLENI TÁMADÁSBAN RÉSZT VEVÕ PILÓTÁK BESZÉLGETÉSÉT. ELSÕ ÍZBEN ÍTÉLTEK EL RENDÕRÖKET A FÜLÖP-SZIGETEKI DROGHÁBORÚBAN ELKÖVETETT TÖRVÉNYTELEN GYILKOSSÁGÉRT. VÁDAT EMELTEK EGY OROSZLÁNYI HÁZASPÁR ELLEN, MERT ÉVEKEN ÁT UZSORAKÖLCSÖNÖKET ADTAK HAJLÉKTALANOKNAK. A KÓRHÁZBAN TARTÓZTATHATJÁK LE A NEVELT FIAIT HÉTFÕN BRUTÁLIS KEGYETLENSÉGGEL MEGGYILKOLÓ ÓZDI FÉRFIT. PÉNTEKEN BRUTTÓ 3 FT-TAL MÉRSÉKLI A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL.