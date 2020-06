Halász: a baloldal nem védte meg, sőt adóemelésekkel veszélyeztette a munkahelyeket

A magyar nemzeten nem fog a golyó, sem a kardvas, ha le is verik a lábáról, újra és újra feláll - mondta Orbán Viktor Sátoraljaújhelyen, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök hangsúlyozta: a túlélés és az országépítés művészete a génjeinkben van. Újabb 20 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3990-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 idős, krónikus beteg. Ezzel 545-re emelkedett az elhunytak száma, 2279-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1166 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 387 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. A gyermeket nevelő családok internethasználatára, a hazai turizmus népszerűsítésére és járványügyi figyelőszolgálatra vonatkozó újabb kérdéseket is bejelentett a hamarosan induló nemzeti konzultációból Dömötör Csaba államtitkár. A válságban a baloldal nem védte meg a magyar emberek munkahelyeit, sőt a sorozatos adóemelésekkel és sanyargatásokkal még veszélyeztette is azokat - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. A válságban a baloldali önkormányzat nem segíti, hanem megsarcolja a vállalkozásokat - jelentette ki Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője. Pert indít a Pesti úti idősotthon fenntartója, vagyis a fővárosi önkormányzat ellen az egyik elhunyt idős nő fia. A Hír Tv-nek azt mondta: feleségével együtt nem tudnak belenyugodni a sok szörnyűségbe, amit az intézményben tettek hozzátartozójukkal. 16 Lánchídnyi adósságot vállalt át a fővárostól a kormány - így reagált a miniszterelnökség parlamenti államtitkára arra, hogy Karácsony Gergely szerint a jövő évi költségvetés bizonytalanná teszi Budapest helyzetét. Máig nem gyanúsították meg Lackner Csabát, aki drog és korrupciós ügybe keveredett - tudta meg a Hír Tv Informátor című műsora. Újratárgyalják a szegedi VIP-parkolóbérletek ügyét - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy értesült, hogy a Szegedi Ítélőtábla visszadobta a Gyulai Törvényszék részben enyhítő és felmentő, részben elévülésre hivatkozó másodfokú ítéletét. Feloszlatta magát a Jobbik három heves megyei alapszervezete. Törvénymódosítást kezdeményez a DK azért, hogy minden balatoni településnek ki kelljen jelölnie a területén ingyenesen használható szabadstrandot - jelentette be Arató Gergely, a párt frakcióvezető-helyettese. Több mint 2,7 millióan választották eddig a törlesztési moratóriumot - ezt a Magyar Nemzeti Bank közölte. Németországban a járványkezelés eredményesnek bizonyult, ez pedig megadja a lehetőséget arra, hogy a kormány megszüntesse a személyforgalomra vonatkozó korlátozásokat - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Világszerte 6 734 591 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 394 887, a gyógyultaké pedig 2 746 332 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovénia várhatóan június 15-én megnyitja Olaszországgal közös határát - közölte Anze Logar külügyminiszter. Mától nem kötelező a maszk viselete Montenegróban, mivel már egy hónapja nem jegyeztek fel új koronavírusos fertőzéses esetet. Szerbia is enyhít az intézkedéseken, újra lehet nagyszabású szabadtéri rendezvényeket szervezni. Több mint 21 milliárd dollárt (6 ezer milliárd forint) ígért a világ legfejlettebb országait összefogó G20-as országcsoport a koronavírus-járvány elleni küzdelemre. Egy esküvő járulhatott hozzá a koronavírusos esetek számának hirtelen növekedéséhez Iránban - mondta Haszan Róháni, az ázsiai ország elnöke. Minden eddiginél több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt Indiában, amely a járvány egyik európai gócát, Olaszországot megelőzve már a hatodik helyen áll a fertőzöttek számát tekintve. Ennek ellenére tovább enyhítenek a korlátozásokon. Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke a keddi előválasztásokon megszerezte a szükséges számú voksot, s ezzel a szükséges számú delegátust ahhoz, hogy ő legyen a Demokrata Párt elnökjelöltje a novemberi elnökválasztáson. A buffalói rendőrség különleges egységének minden munkatársa lemondott, hogy kifejezze szolidaritását és támogatását két, felfüggesztett rendőrkollégája mellett, akik a George Floyd halála nyomán kialakult tüntetésekben földre löktek egy idős férfit. A denveri rendőrség egy pénteki bírósági döntés értelmében nem használhat könnygázt, villanógránátot és műanyag lövedéket a tüntetők ellen. Ausztráliában ezrek, Japánban százak vonultak utcára, hogy támogatásukról biztosítsák az egyesült államokbeli tüntetések résztvevőit, akik a feketékkel szembeni rendőri túlkapások miatt vonultak az utcára. Nyitva áll a lehetőség Irán előtt, hogy tárgyaljon a nukleáris programjáról az Egyesült Államokkal - jelentette ki Brian Hook, az amerikai külügyminisztérium iráni különmegbízottja Washingtonban. Tucatszámra vettek őrizetbe kormányellenes tüntetőket Kazahsztán legnagyobb városában, Almatiban, a tüntetésekre vonatkozó liberálisabb törvény életbe lépésének napján. Tizenegy rendőrtiszttel végzett egy út mentén elhelyezett pokolgép az északkelet-afganisztáni Badahsán tartományban - közölte Szanaulláh Rúháni rendőrségi szóvivő. Washington korlátozott számban, de engedélyezi kínai utasszállítók berepülését az országba, miután Kína közölte, hogy lehetővé teszi néhány amerikai légitársaságnak a kínai menetrendje részleges visszaállítását. Lezuhant egy kisrepülőgép Georgia államban, a fedélzeten lévő öt ember életét vesztette, köztük két gyerek. Egy szemtanú szerint a Piper PA31-T a levegőben kigyulladt. Megszűnt a teljes határellenőrzés a magyar-szlovák és a magyar-osztrák határon péntek este - közölte a Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. Droglabort számolt fel a rendőrség a Fejér megyei Tordason. A rendőrök egy családi házból állítottak elő egy szerb és két magyar állampolgárt, akiket jelentős mennyiségű kábítószerrel történő kereskedelemmel gyanúsítanak. Az orosz és a német súlyemelő szövetség elnöke szerint is büntetőjogi eljárást kellene indítani Aján Tamással, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi elnökével szemben - írta az olimpiai sportágakra szakosodott insidethegames.biz portál. Jövő áprilisban rendezik meg a tollaslabdázók ez évre tervezett ukrajnai Európa-bajnokságát. Külföldön folytatja pályafutását Pesti Marcell, HÉP-Kecskeméti RC röplabdacsapatának válogatott játékosa.