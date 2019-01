Hálapénzmentessé nyilvánították a szegedi MÁV-rendelőt

Belső felmérés előzte meg a szegedi MÁV-rendelő hálapénzmentessé nyilvánítását. A rendelő dolgozóinak közel 90 százaléka egyetértett abban, hogy nincs helye a hálapénznek az egészségügyi rendszerben.

„Nem a járóbeteg-ellátás az, ahol az érdemi része jelenik meg a hálapénznek, de kis lépésenként lehet szerintem haladni, és ezt kötelességünk, hogy meglépjük. Nem kell egy hálaviszonyt fenntartani a beteggel, partneri viszonyt kell fenntartani, és miért lennének hálásak, hiszen a munkánkat végezzük” – mondta Berecz Zsuzsanna, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. szegedi orvosigazgatója.

„Nem a hálapénzzel kell megfizetni az orvosokat, hanem becsületes munkával.” A legtöbben így vélekedtek a hálapénzről. A betegek azt is megerősítették, hogy nem jellemző a járóbeteg-ellátásban a hálapénz, de közülük többen próbáltak már pénzt adni adni az orvosoknak.

„Nagyon meglepődtem, mert eddig nem volt ilyen kiírás, de nem olyan sűrűn járok, de én tőlem még soha sehol nem fogadtak el” – számolt be élményeiről Erdődiné Kószó Éva.

Nem minden MÁV-rendelőben tudják kivezetni a hálapénz intézményét, de a szegedi tapasztalatokat hasznosítják a jövőben – ezt az országos igazgatója mondta.

„Hogy mi idáig eljutottunk, abban az elmúlt évek jelentős béremelésnek hatalmas szerepe volt. Azonban még így sem elég. És azért van ez most tesztszerűen, mert azért ne felejtsük el, úgy mint rendelőintézeti igazgató, nekünk arra is felelősségünk van, hogy találjunk orvost. És hogyha a későbbiekben ez nekünk negatív lesz, mert nálunk olyan a kollektíva, hogy ez kizárta, akkor nekünk ez akár a munkaerőpiacon egy hátrányt is jelenthet. Tehát nekem, mint intézetvezetőnek a dolgoknak ezt a vetületét is figyelnem kell” – mondta Pásztélyi Zsolt, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. országos igazgatója.

Szegeden nemcsak a MÁV-rendelőben, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ több osztályát, például a sürgősségit és az intenzív osztályt is hálapénzmentessé nyilvánították.