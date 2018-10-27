2018. október 27.,
szombat, Szabina napja

Halálra gázoltak egy robogóst

MTI

2018. október 27., szombat 14:08

Halálos közlekedési baleset történt szombat délelőtt Verpeléten – közölte az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Kisteherautó gázolt halálra egy robogóst a Heves megyei településen, a Kossuth Lajos úton.

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