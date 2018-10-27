Halálra gázoltak egy robogóst

2018. OKTÓBER 27., SZOMBAT
A NYUGDÍJASOKAT ÉS A CSALÁDOKAT IS SEGÍTIK A 2019-BEN ÉLETBE LÉPÕ ADÓVÁLTOZÁSOK - MAGYAR IDÕK.
NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZETT A HÁZELNÖK DEMETER MÁRTA ELLEN
AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL FÕIGAZGATÓJÁNÁL -
MAGYAR HÍRLAP, MAGYAR IDÕK.
VASÁRNAP HAJNALI 3 ÓRAKOR KEZDÕDIK A TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS, AZ ÓRÁKAT HAJNALI 2 ÓRÁRA KELL VISSZAÁLLÍTANI.
AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁS A BUDAPESTI TÖMEGKÖZELEDÉS ÉS A MÁV MENETRENDJÉT IS ÉRINTI.
BUDAPESTEN 2019-BEN NÉGY VILÁGBAJNOKSÁGOT - ASZTALITENISZ, VÍVÓ, ÖTTUSA ÉS GYORSASÁGI KAJAK-KENU RENDEZNEK.
A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENT MEGTESZ, HOGY A ZÖLD HÍD KFT. TERÜLETÉN, A 116 NÓGRÁD ÉS PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN, BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS.
ITM: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSÉT ÉS A REZSICSÖKKENTÉST CÉLOZZA MEG A KORMÁNY, A
HÁZTARTÁSINAGYGÉP-CSERE ÉS AZ ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.
DUNA HOUSE: A BUDAPESTI BELVÁROSI INGATLANÁRAK ALACSONYABBAK, MINT A KÖRNYEZÕ ORSZÁGOK FÕVÁROSAIBAN.
RÓZSÁS MÓNIKA LETT AZ ALFÖLDI TEJ KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA - MTI.
NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA.
A CEU MELLETT TÜNTETETT PÉNTEKEN A MOMENTUM, AZ EGYETEM ÉPÜLETE ELÕTT A NÁDOR UTCÁBAN.
A MOMENTUM NOVEMBER 16-RA ÚJABB CEU MELLETTI TÜNTETÉST HÍVOTT ÖSSZE JELENTETTE BE FEKETE-GYÕR ANDRÁS PÁRTELNÖK A MAI TÜNTETÉSEN.
FIDESZ: A MOMENTUM SOROS GYÖRGY ÉRDEKEIT VÉDI.
A CSALÁDOK A SZOKOTTNÁL KORÁBBAN, LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK A NOVEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT KÖZÖLTE AZ EMMI.
ÁTADTÁK A MERCEDES-GYÁR ÚJ KÉPZÉSI KÖZPONTJÁT KECSKEMÉTEN.
SZILI KATALIN: SZÉKELYFÖLDÖN TÖRETLEN AZ AUTONÓMIA ÉS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS IRÁNTI IGÉNY.
CSOPORTOS NEMI ERÕSZAKOT KÖVETTEK EL SZÍRIAI MENEKÜLTEK FREIBURGBAN EGY 18 ÉVES NÉMET LÁNY ELLEN BILD.
KANDAHÁRBAN MEGTARTJÁK AZ ELHALASZTOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁST MTI.
IZRAEL SZERINT IRÁNI TÁMOGATÁSSAL SZÍRIA RENDELTE MEG A GÁZAI ÖVEZETBÕL INDÍTOTT ÚJABB PALESZTIN RAKÉTATÁMADÁSOKAT.
ÖNGYILKOS MERÉNYLETET KÖVETTEK EL TÁLIB LÁZADÓK A KÖZÉP-AFGANISZTÁNI VARDAK-BAN, MEGÖLTEK HÉT EMBERT, KÖZTÜK RENDÕRÖKET ÉS POLGÁRI SZEMÉLYEKET - MTI.
EXIT POLL: ÚJRAVÁLASZTJÁK MICHAEL D. HIGGINS ÍR ELNÖKÖT.
FELFÜGGESZTETTE A LOT LENGYEL LÉGITÁRSASÁG ALKALMAZOTTAINAK SZAKSZERVEZETE A SZTRÁJKJÁT, HÉTFÕN 14 ÓRÁIG.
BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTÕ: A DEMILITARIZÁLT ÖVEZETEK HOSSZÚ TÁVON FENNTARTHATATLANOK.
AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER: WASHINGTON SZOROS KAPCSOLATOT TART EURÓPAI SZÖVETSÉGESEIVEL AZ INF-SZERZÕDÉS ÜGYÉBEN.
A FEHÉR HÁZ WASHINGTONI LÁTOGATÁSRA HÍVTA MEG VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKÖT.
ÚJABB CSÕBOMBÁKRA BUKKANTAK AZ USA-BAN, CORY BOOKER NEW JERSEY-I SZENÁTOR ÉS JAMES CLAPPER, A HÍRSZERZÉS VOLT IGAZGATÓJA VOLTAK A CÍMZETTEK.
LETARTÓZTATTÁK FLORIDÁBAN A CSOMAGBOMBÁS FENYEGETÉSEK FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT.
ISMÉT TÜNTETTEK PALESZTINOK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN; NÉGYEN MEGHALTAK, ÖTVENEN MEGSÉRÜLTEK.
IZRAEL A GÁZAI ÖVEZETET BOMBÁZTA, AHONNAN KORÁBBAN RAKÉTÁKKAL LÕTTÉK A ZSIDÓ ÁLLAM TERÜLETÉT MTI.
A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK FALVAKAT ÁGYÚZTAK AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN, HETEN, KÖZTÜK HÁROM GYEREK, VESZTETTE ÉLETÉT.
16 GUMICSÓNAKBÓL ÖSSZESEN 308 MIGRÁNST MENTETT MEG A MAROKKÓI HATÓSÁG A FÖLDKÖZI-TENGEREN MTI.
AZ ISZTAMBULI FÕÜGYÉSZSÉG A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓVAL KAPCSOLATBAN, A SZAÚD-ARÁBIÁBAN ÕRIZETBE VETT 18 GYANÚSÍTOTT KIADATÁSÁT KEZDEMÉNYEZI.
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELEM: HALÁLRA GÁZOLT EGY KISTEHERAUTÓ EGY ROBOGÓST VERPELÉTEN.
HOLTAN TALÁLTAK EGY NÉGY HÓNAPOS GYERMEKET SÜLYSÁPON, EGY CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRSÉG BÜNTETÕELJÁRÁSBAN VIZSGÁLJA AZ ESETET.
EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK.