Halálra égett egy 82 éves férfi

2018. OKTÓBER 26., PÉNTEK BUDAPEST EGY GLOBÁLIS SPORTFÕVÁROS MONDTA ORBÁN VIKTOR MIUTÁN NENAD LALOVICCSAL, A NEMZETKÖZI BIRKÓZÓSZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL TALÁLKOZOTT. BUDAPESTEN 2019-BEN NÉGY VILÁGBAJNOKSÁGOT - ASZTALITENISZ, VÍVÓ, ÖTTUSA ÉS GYORSASÁGI KAJAK-KENU RENDEZNEK. TOVÁBBI 4 ÉVIG KAPHATNAK PÉNZT TÚLÓRÁIK UTÁN A RENDVÉDELMI DOLGOZÓK, A PÓTLÉK EREDETILEG ÉV VÉGÉN MEGSZÛNT VOLNA. KERÍTÉST ÉPÍTENEK KÕBÁNYÁN, AZ ELGETTÓSODOTT HÕS UTCAI LAKÓTELEP KÖRÉ. A PARLAMENT FÕLÉPCSÕJÉN ÉJSZAKÁZVA TILTAKOZOTT A HAJLÉKTALANOKKAL KAPCSOLATOS RENDELET ELLEN GYURCSÁNY FERENC. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ): GYURCSÁNY ÉS PÁRTJA A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKA LEGKEMÉNYEBB MAGYARORSZÁGI TÁMOGATÓJA. LIGA SZAKSZERVEZETEK: KÜLÖN PROGRAMIRODA IS SEGÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSÉT AZOKNAK, AKIKET A KÖZSZFÉRÁBÓL ELBOCSÁTANAK. NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA. AZ IDEI ÉV ELSÕ NYOLC HÓNAPJÁBAN 6,3 SZÁZALÉKKAL NÕTT A JÁRMÛGYÁRTÁS TERMELÉSE KÖZÖLTE PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER. BÉCSBE KÖLTÖZIK A CEU, AZ INTÉZMÉNY AZ OSZTRÁK FÕVÁROSBAN INDÍTJA EL JÖVÕRE MESTER ÉS DOKTORI KÉPZÉSEIT. HIDVÉGHI BALÁZS (FIDESZ): A MAGYAR TÖRVÉNYEK SOROS GYÖRGY EGYETEMÉRE IS VONATKOZNAK, HA EZEKET BETARTJA, FELESLEGES BUDAPESTRÕL ELKÖLTÖZNIE. A MOMENTUM TÜNTETÉST SZERVEZETT A CEU ÉPÜLETE ELÉ "NEM HAGYJUK A CEU-T" CÍMMEL. FIDESZ: A MOMENTUM SOROS GYÖRGY ÉRDEKEIT VÉDI. A CSALÁDOK A SZOKOTTNÁL KORÁBBAN, LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK A NOVEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT KÖZÖLTE AZ EMMI. ÁTADTÁK A MECEDES-GYÁR ÚJK, DUÁLIS KÉPZÉSI KÖZPONTJÁT KECSKEMÉTEN. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGÕRZÉSÉRÕL TÁRGYALT A NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS TANÁCS A PARLAMENTBEN. VISSZA KELL TÉRNI A MÛKÖDÕ PÁRBESZÉDHEZ A MAGYAR-UKRÁN KAPCSOLATOKBAN MONDTA NÉMETH ZSOLT, AZ ORSZÁGGYÛLÉS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE. HATÁRVÉDELMI SEGÍTSÉGET AJÁNLOTT A MAGYAR KORMÁNY HORVÁTORSZÁGNAK, MIUTÁN MIGRÁNSOK TÖRTÉK ÁT BOSZNIA ÉS HORVÁTORSZÁG HATÁRÁT. IRÁNI SZÁRMAZÁSÚ HORVÁT ÁLLAMPOLGÁR VOLT A FELBUJTÓJA A BOSZNIAI-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNT ZAVARGÁSOKNAK. 70 EZER MIGRÁNS MOZOG A BALKÁNON ERÕSÍTETE MEG TITKOSSZOLGÁLATI JELENTÉSEKRE HIVATKOZVA KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ. ANGELA MERKEL NÉMET ÉS ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ EGYETÉRT ABBAN, HOGY A MIGRÁCIÓS PROBLÉMA MEGOLDÁSÁBAN AZ EU-NAK SZOROSABBAN EGYÜTT KELL MÛKÖDNIE AZ AFRIKAI ÁLLAMOKKAL. AZ OLASZ KORMÁNY UGYANAZT A KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATOT NYÚJTJA BE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK, AMIT BRÜSSZEL KEDDEN EGYSZER MÁR ELUTASÍTOTT. PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ: SZLOVÁKIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGERÕSÍTI A KIBERNETIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉST. MEGPRÓBÁLTÁK ELLOPNI A BRIT TÖRTÉNETI DOKUMENTUM, A MAGNA CARTA EGYIK FENNMARADT EREDETI PÉLDÁNYÁT. CIPRUS VEZETÕI MEGEGYEZTEK, HOGY TOVÁBBI ELLENÕRZÕPONTOKAT NYITNAK A GÖRÖG ÉS A TÖRÖK RÉSZT ELVÁLASZTÓ HATÁRON REUTERS. A FEHÉR HÁZ WASHINGTONI LÁTOGATÁSRA HÍVTA MEG VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKÖT. ÚJABB CSÕBOMBÁKRA BUKKANTAK AZ USÁ-BAN; CORY BOOKER NEW JERSEY-I SZENÁTOR ÉS JAMES CLAPPER, A HÍRSZERZÉS VOLT IGAZGATÓJA VOLTAK A CÍMZETTEK. AZ FBI LETARTÓZTATTA A CSÕBOMBÁK FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT FLORIDÁBAN CNN. AZ ENSZ EMBERI JOGI SZAKÉRTÕJE FÜGGETLEN VIZSGÁLATOT KÖVETEL AZ ISZTAMBULI SZAÚDI KONZULÁTUSON MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN. AZ EURÓPAI PARLAMENT FEGYVEREMBARGÓ BEVEZETÉSÉT JAVASOLJA SZAÚD-ARÁBIÁVAL SZEMBEN. EGY INDONÉZ NAGYVÁROS INGYEN BUSZJEGYET AD AZOKNAK, AKIK ÖSSZEGYÛJTIK ÉS A BEVÁLTÓ-HELYEKRE SZÁLLÍTJÁK A MÛANYAG-HULLADÉKUKAT. SZALAGKORLÁTNAK HAJTOTT EGY TEHERAUTÓ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN BUDAPEST FELÉ KUNSZÁLLÁSNÁL, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A SOMOGY MEGYEI ANDOCSON, A SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A PÉCSRE TARTÓ VONAT KURDNÁL, AZ ÉRINTETT SZAKASZON SZÜNETEL A VASÚTI KÖZLEKEDÉS. EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK.