2018. október 26.,
péntek, Dömötör napja

Halálra égett egy 82 éves férfi

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2018. október 26., péntek 17:43, frissítve: péntek 18:00

Halálra égett egy 82 éves kerekesszékes férfi Hajdúnánáson. A tűzoltókat éjjel riasztották egy három épületből álló családi házhoz, az áldozatra az oltás során találtak rá. A kigyulladt melléképületben körülbelül 100 mázsa tűzifa égett el. A lángok továbbterjedését sikerült megakadályozni, az áldozat viszont már menthetetlen volt.

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