Halálos baleset történt Karácsony másnapján Szegednél

2018. DECEMBER 26., SZERDA ISTEN PÁRBESZÉDRE HÍV ÉS BOLDOGGÁ AKAR TENNI MINDEN EMBERT - MONDTA ERDÕ PÉTER BÍBOROS, PRÍMÁS, ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEK. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: KARÁCSONY TÖRTÉNETÉBEN ISTEN VÁLASZTÁS ELÉ ÁLLÍT. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG ELINDULT FELFELÉ ÉS ÚJ KORSZAK ELÕTT ÁLL MAGYAR IDÕK. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN LELKÉSZ: AZ ÜNNEP LEHETÕSÉG, HOGY MEGTALÁLJUK A CSENDET, AMIKOR VÉGRE NEM MI KIABÁLUNK, HANEM AZ ANGYALOK BESZÉLNEK HOZZÁNK. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ ELLENZÉK BE AKARJA CSAPNI AZ EMBEREKET ÉS FÉLREMAGYARÁZZA AZ ÖNKÉNTES TÚLÓRATÖRVÉNYT VASÁRNAPI ÚJSÁG. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AHOGY EDDIG, ÚGY EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: A BÍRÓSÁG NEM JOGERÕSEN ELRENDELTE A BÛNÜGYI FELÜGYELETÉT ANNAK A FÉRFINAK, AKI FÜSTGYERTYÁT DOBOTT A SÁNDOR-PALOTÁRA. NÉZÕPONT INTÉZET: A BIZTOS SZAVAZÓK KÖZÖTT 7%-KAL TUDTA NÖVELNI TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ-KDNP, LEGVALÓSZÍNÛBB LISTÁS EREDMÉNYE 54 SZÁZALÉK. NÉZÕPONT: FIDESZ-KDNP: 54%, JOBBIK: 14%, MSZP-PÁRBESZÉD: 11%, DK: 7%, LMP: 4%, MOMENTUM: 4%, KUTYAPÁRT: 3%, MI HAZÁNK: 3%. MAGYARORSZÁGON AZ ÜNNEPI IDÕSZAKBAN FOGAN A LEGTÖBB BABA A KSH ÉS EGYÉB KUTATÁSOK ADATAI ALAPJÁN. FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG ÉJJEL A SZICÍLIAI CATANIA TÉRSÉGÉT, NEM HIVATALOS ADATOK SZERINT TÍZ EMBER SÉRÜLT MEG. II. ERZSÉBET KIRÁLYNÕ A BÉKE ÉS A JÓAKARAT FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTA KARÁCSONYI ÜZENETÉBEN ÉS MEGEMLÉKEZETT AZ I. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÕDÉSÉNEK IDEI, 100. ÉVFORDULÓJÁRÓL IS. DMITRIJ MEDVEGYEV: OROSZORSZÁG KITERJESZTETTE A KIJEVVEL SZEMBENI GAZDASÁGI ELLENSZANKCIÓIT - JELENTETTE BE TWITTER-BEJEGYZÉSÉBEN. AZ ISZLÁM ÁLLAM ÖNGYILKOS MERÉNYLÕI MEGTÁMADTÁK LÍBIA FÕVÁROSÁBAN A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÉPÜLETÉT. EGY TERRORISTÁT SIKERÜLT LELÕNIE AZ EGYIK ÕRNEK, A MÁSIK KETTÕ FELROBBANTOTTA MAGÁT. POKOLGÉPES TÁMADÁST HAJTOTTAK VÉGRE IRAKBAN, AZ ISZLÁM ÁLLAM EGYKORI ERÕSSÉGÉBEN, KÉT EMBER MEGHALT. PAKISZTÁNIAK ELLEN KÖVETTEK EL MERÉNYLETET AFGANISZTÁNBAN, LEGKEVESEBB HATAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. A SZÍR ÁLLAMI MÉDIA SZERINT IZRAELI GÉPEK TÁMADÁST INDÍTOTTAK DAMASZKUSZI CÉLPONTOK ELLEN. TÖRÖKORSZÁG AZ ENSZ ELÉ AKARJA VINNI DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN FOLYÓ VIZSGÁLATOT. MEVLÜT CAVUSOGLU: TÖRÖKORSZÁG MIELÕBB BE AKAR HATOLNI ÉSZAK-SZÍRIÁBA, AZ EUFRÁTESZTÕL KELETRE FEKVÕ TERÜLETRE. JAPÁN HIVATALOSAN IS BEJELENTETTE KILÉPÉSÉT A BÁLNAVADÁSZATOT KORLÁTOZÓ NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYBÕL. KÍNA ELUTASÍTOTTA KEDDEN A FRANCIA KORMÁNY FELLÉPÉSÉT AZ ORSZÁGBAN FOGVA TARTOTT KÉT KANADAI ÁLLAMPOLGÁR ÜGYÉBEN. KOLUMBIAI BEVÁNDORLÁSI HIVATAL: ELFOGTAK EGY TIZENÖT RENDBELI GYILKOSSÁGGAL VÁDOLT 18 ÉVES VENEZUELAI ÁLLAMPOLGÁRT. BRIT BELÜGYMINISZTÉRIUM: NEGYVEN MIGRÁNST MENTETTEK KI A LA MANCHE-CSATORNÁN HÁNYKÓDÓ GUMICSÓNAKOKBÓL A BRIT ÉS A FRANCIA HATÓSÁGOK. SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSBEN HALT MEG EGY 56 ÉVES FÉRFI ÉS 24 ÉVES FIA KEDDEN DÉVAVÁNYAI OTTHONUKBAN. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ M0-S AUTÓÚT 27-ES KILOMÉTERÉNÉL. EGY AUTÓ LESODRÓDOTT AZ 5408-AS ÚTRÓL BORDÁNY ÉS SZEGED KÖZÖTT, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN CSENGELE KÖZELÉBEN, A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON A FORGALOM A KÜLSÕ SÁVON HALAD. ÖT GYERMEK ÉS KÉT FELNÕTT MEGSÉRÜLT, AMIKOR KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT GYÕRTELEK BELTERÜLETÉN. ELHUNYT STANKO POKLEPOVIC, AKI NÉGY CIKLUSBAN IS IRÁNYÍTOTTA A HAJDUK SPLITET ÉS EGY ÍZBEN FERENCVÁROST IS, 81 ÉVES VOLT.