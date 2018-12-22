2018. december 22.,
szombat, Zéno napja

Halálos baleset történt az éjszaka Táborfalvánál

Hír TV

2018. december 22., szombat 11:49

Halálos baleset történt az éjszaka Táborfalvánál. Az M5-ös autópályán egy autó lement az úttestről, majd felborult, a sofőr életét vesztette.
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