Halálos baleset történt az éjszaka Táborfalvánál

2018. DECEMBER 22., SZOMBAT
A KORMÁNY ÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ELLEN TÜNTETTEK ELLENZÉKI PÁRTOK, CIVIL SZERVEZETEK ÉS SZAKSZERVEZETEK PÉNTEKEN BUDAPESTEN.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK A KOSSUTH TÉREN A KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT DEMONSTRÁCIÓJÁN.
A SÁNDOR-PALOTÁNÁL TÖBB ELLENZÉKI PARLAMENTI PÁRT ÉS CIVIL SZERVEZET KÉPVISELÕJE IS FELSZÓLALT.
A RENDÕRSÉG TÜNTETÉSI KISOKOST KÉSZÍTETT A DEMONSTRÁLÓKNAK, A TÖRVÉNYEK BETARTÁSA ÉRDEKÉBEN.
EDDIG TÖBB MINT 1,3 MILLIÓAN TÖLTÖTTÉK KI A CSALÁDOKRÓL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÕÍVET JELENTETTE BE A DÖMÖTÖR CSABA ÁLLAMTITKÁR.
NOVÁK KATALIN: 2019-BEN MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TÁMOGATÁST KAPNAK A GYERMEKES CSALÁDOK ÉS A GYERMEKET VÁLLALÓK.
KDNP: HA AZ ELLENZÉKEN MÚLNA, NEM NÖVEKEDHETNÉNEK A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSAI.
NÓGRÁDI GYÖRGY: A TERRORIZMUS VESZÉLYE KITERJEDT, AZ ISZLÁM ÁLLAM HARCOSAI SZÉTSZÓRÓDTAK A VILÁGBAN M1.
SZÍRIÁBAN MEGVALÓSÍTANDÓ MAGYAR-LENGYEL KÖZÖS HUMANITÁRIUS PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT A KORMÁNY.
A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG VEZÉRIGAZGATÓJA SZERINT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA TÖRTÉNELMI REKORDOT FOG ELÉRNI 2018-BAN.
KOVÁCS ZOLTÁN: MEGTÉRÜLHET A 2021-ES VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS SZERVEZÉSE MAGYAR IDÕK.
ÉVI 95 KILÓ PAPÍRHULLADÉKOT TERMEL EGY MAGYAR NÉPSZAVA.
SÚJTÓLÉG-ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY CSEHORSZÁGI SZÉNBÁNYÁBAN PÉNTEKEN, 13 VÁJÁR MEGHALT, AZ ÁLDOZATOK NAGY RÉSZE LENGYEL ÁLLAMPOLGÁR.
A CSEH ÉS A LENGYEL KORMÁNYFÕNEK KÜLDÖTT LEVÉLBEN NYILVÁNÍTOTT RÉSZVÉTET ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕ A CSEHORSZÁGI BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG UTÁN.
LÖVÉSEK DÖRDÜLTEK EL BÉCSBEN EGY BELVÁROSI ÉTTEREMBEN PÉNTEK DÉLUTÁN, EGY EMBER MEGHALT, EGY SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT APA HÍRÜGYNÖKSÉG.
AZ OSZTRÁK RENDÕRSÉG KIZÁRTA, HOGY TERRORCSELEKMÉNY TÖRTÉNT VOLNA BÉCSBEN.
ÖTEN MEGHALTAK ÉS 30-AN MEGSÉRÜLTEK A DÉL-SZERBIAI NIS KÖZELÉBEN PÉNTEKEN, AMIKOR EGY VONAT ÉS EGY KÖZÉPISKOLÁSOKAT SZÁLLÍTÓ AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT.
SZAKADÉKBA ZUHANT EGY DIÁKOKAT ÉS TANÁROKAT SZÁLLÍTÓ BUSZ NEPÁL NYUGATI RÉSZÉN, 23-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
AZ EU MÁRCIUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A MENEKÜLTEK MEGMENTÉSÉT ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZ-HÁLÓZATOK FELDERÍTÉST CÉLZÓ MÛVELETEKET.
RENDÕRÖKKEL CSAPTAK ÖSSZE A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI PÁRTI TÜNTETÕK BARCELONÁBAN PÉNTEKEN, 32-EN MEGSÉRÜLTEK, 11 SZEMÉLYT ELÕÁLLÍTOTTAK.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT A GATWICKI DRÓNRÖPTETÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
HÁROM PALESZTINT, KÖZTÜK EGY TIZENÉVEST ÖLTEK MEG IZRAELI KATONÁK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL TARTOTT ERÕSZAKOS TÜNTETÉSEK OSZLATÁSAKOR PÉNTEKEN.
AZ USA LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA ELUTASÍTOTTA DONALD TRUMP ELNÖK, AZ ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK MENEDÉKKÉRELMÉNEK ELUTASÍTÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉT.
SVÉDORSZÁG ELUTASÍTOTT KÉT OROSZ DIPLOMÁCIAI VÍZUMKÉRELMET, VÁLASZUL MOSZKVA KIUTASÍTOTTA A MOSZKVAI SVÉD NAGYKÖVETSÉG EGYIK DIPLOMATÁJÁT.
NOVÁK KATALIN: 2019-BEN MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TÁMOGATÁST KAPNAK A GYERMEKES CSALÁDOK ÉS A GYERMEKET VÁLLALÓK.
TORLÓDÁS ALAKULT KI A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELY KILÉPÕ OLDALÁN, SZOMBAT REGGEL A VÁRAKOZÁSI IDÕ ELÉRTE A HÁROM ÓRÁT.
A RENDÕRÖK ELÕÁLLÍTOTTAK EGY TÜNTETÕT, AKI FÜSTGRÁNÁTTAL DOBTA MEG A SÁNDOR-PALOTÁT.
LETÉRT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁRÓL, MAJD FELBORULT EGY AUTÓ TÁBORFALVÁNÁL, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.
RÖVID BETEGSÉG UTÁN, 88 ESZTENDÕS KORÁBAN, PÉNTEKEN MEGHALT LAKATOS ERNÕ, AZ MTI KORÁBBI VEZÉRIGAZGATÓJA, VOLT MSZMP-S POLITIKUS.
BRFK: MEGÖLTEK EGY 59 ÉVES NÕT EGY CSEPELI CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT.