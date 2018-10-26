2018. október 26.,
péntek, Dömötör napja

Halálos baleset Tiszafürednél

Hír TV

2018. október 26., péntek 18:30

Hárman haltak meg egy ma reggeli tiszafüredi balesetben. A 33-as számú főúton egy betegszállító jármű egy tartálykocsival ütközött. A mikrobuszban nyolcan tartózkodtak, mindannyian megsérültek. Egy személy a helyszínen életét vesztette, ketten a kórházban hunytak el. A tartálygépkocsi sofőrje nem sérült meg a balesetben.

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