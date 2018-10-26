Halálos baleset Tiszafürednél

2018. OKTÓBER 26., PÉNTEK
BUDAPEST EGY GLOBÁLIS SPORTFÕVÁROS MONDTA ORBÁN VIKTOR MIUTÁN NENAD LALOVICCSAL, A NEMZETKÖZI BIRKÓZÓSZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL TALÁLKOZOTT.
BUDAPESTEN 2019-BEN NÉGY VILÁGBAJNOKSÁGOT - ASZTALITENISZ, VÍVÓ, ÖTTUSA ÉS GYORSASÁGI KAJAK-KENU RENDEZNEK.
TOVÁBBI 4 ÉVIG KAPHATNAK PÉNZT TÚLÓRÁIK UTÁN A RENDVÉDELMI DOLGOZÓK, A PÓTLÉK EREDETILEG ÉV VÉGÉN MEGSZÛNT VOLNA.
KERÍTÉST ÉPÍTENEK KÕBÁNYÁN, AZ ELGETTÓSODOTT HÕS UTCAI LAKÓTELEP KÖRÉ.
A PARLAMENT FÕLÉPCSÕJÉN ÉJSZAKÁZVA TILTAKOZOTT A HAJLÉKTALANOKKAL KAPCSOLATOS RENDELET ELLEN GYURCSÁNY FERENC.
HOPPÁL PÉTER (FIDESZ): GYURCSÁNY ÉS PÁRTJA A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKA LEGKEMÉNYEBB MAGYARORSZÁGI TÁMOGATÓJA.
LIGA SZAKSZERVEZETEK: KÜLÖN PROGRAMIRODA IS SEGÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSÉT AZOKNAK, AKIKET A KÖZSZFÉRÁBÓL ELBOCSÁTANAK.
NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA.
AZ IDEI ÉV ELSÕ NYOLC HÓNAPJÁBAN 6,3 SZÁZALÉKKAL NÕTT A JÁRMÛGYÁRTÁS TERMELÉSE KÖZÖLTE PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER.
BÉCSBE KÖLTÖZIK A CEU, AZ INTÉZMÉNY AZ OSZTRÁK FÕVÁROSBAN INDÍTJA EL JÖVÕRE MESTER ÉS DOKTORI KÉPZÉSEIT.
HIDVÉGHI BALÁZS (FIDESZ): A MAGYAR TÖRVÉNYEK SOROS GYÖRGY EGYETEMÉRE IS VONATKOZNAK, HA EZEKET BETARTJA, FELESLEGES BUDAPESTRÕL ELKÖLTÖZNIE.
A MOMENTUM TÜNTETÉST SZERVEZETT A CEU ÉPÜLETE ELÉ "NEM HAGYJUK A CEU-T" CÍMMEL.
FIDESZ: A MOMENTUM SOROS GYÖRGY ÉRDEKEIT VÉDI.
A CSALÁDOK A SZOKOTTNÁL KORÁBBAN, LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK A NOVEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT KÖZÖLTE AZ EMMI.
ÁTADTÁK A MECEDES-GYÁR ÚJK, DUÁLIS KÉPZÉSI KÖZPONTJÁT KECSKEMÉTEN.
MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGÕRZÉSÉRÕL TÁRGYALT A NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS TANÁCS A PARLAMENTBEN.
VISSZA KELL TÉRNI A MÛKÖDÕ PÁRBESZÉDHEZ A MAGYAR-UKRÁN KAPCSOLATOKBAN MONDTA NÉMETH ZSOLT, AZ ORSZÁGGYÛLÉS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE.
HATÁRVÉDELMI SEGÍTSÉGET AJÁNLOTT A MAGYAR KORMÁNY HORVÁTORSZÁGNAK, MIUTÁN MIGRÁNSOK TÖRTÉK ÁT BOSZNIA ÉS HORVÁTORSZÁG HATÁRÁT.
IRÁNI SZÁRMAZÁSÚ HORVÁT ÁLLAMPOLGÁR VOLT A FELBUJTÓJA A BOSZNIAI-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNT ZAVARGÁSOKNAK.
70 EZER MIGRÁNS MOZOG A BALKÁNON ERÕSÍTETE MEG TITKOSSZOLGÁLATI JELENTÉSEKRE HIVATKOZVA KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ.
ANGELA MERKEL NÉMET ÉS ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ EGYETÉRT ABBAN, HOGY A MIGRÁCIÓS PROBLÉMA MEGOLDÁSÁBAN AZ EU-NAK SZOROSABBAN EGYÜTT KELL MÛKÖDNIE AZ AFRIKAI ÁLLAMOKKAL.
AZ OLASZ KORMÁNY UGYANAZT A KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATOT NYÚJTJA BE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK, AMIT BRÜSSZEL KEDDEN EGYSZER MÁR ELUTASÍTOTT.
PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ: SZLOVÁKIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGERÕSÍTI A KIBERNETIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉST.
MEGPRÓBÁLTÁK ELLOPNI A BRIT TÖRTÉNETI DOKUMENTUM, A MAGNA CARTA EGYIK FENNMARADT EREDETI PÉLDÁNYÁT.
CIPRUS VEZETÕI MEGEGYEZTEK, HOGY TOVÁBBI ELLENÕRZÕPONTOKAT NYITNAK A GÖRÖG ÉS A TÖRÖK RÉSZT ELVÁLASZTÓ HATÁRON REUTERS.
A FEHÉR HÁZ WASHINGTONI LÁTOGATÁSRA HÍVTA MEG VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKÖT.
ÚJABB CSÕBOMBÁKRA BUKKANTAK AZ USÁ-BAN; CORY BOOKER NEW JERSEY-I SZENÁTOR ÉS JAMES CLAPPER, A HÍRSZERZÉS VOLT IGAZGATÓJA VOLTAK A CÍMZETTEK.
AZ FBI LETARTÓZTATTA A CSÕBOMBÁK FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT FLORIDÁBAN CNN.
AZ ENSZ EMBERI JOGI SZAKÉRTÕJE FÜGGETLEN VIZSGÁLATOT KÖVETEL AZ ISZTAMBULI SZAÚDI KONZULÁTUSON MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN.
AZ EURÓPAI PARLAMENT FEGYVEREMBARGÓ BEVEZETÉSÉT JAVASOLJA SZAÚD-ARÁBIÁVAL SZEMBEN.
EGY INDONÉZ NAGYVÁROS INGYEN BUSZJEGYET AD AZOKNAK, AKIK ÖSSZEGYÛJTIK ÉS A BEVÁLTÓ-HELYEKRE SZÁLLÍTJÁK A MÛANYAG-HULLADÉKUKAT.
SZALAGKORLÁTNAK HAJTOTT EGY TEHERAUTÓ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN BUDAPEST FELÉ KUNSZÁLLÁSNÁL, A SOFÕR MEGSÉRÜLT.
EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A SOMOGY MEGYEI ANDOCSON, A SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A PÉCSRE TARTÓ VONAT KURDNÁL, AZ ÉRINTETT SZAKASZON SZÜNETEL A VASÚTI KÖZLEKEDÉS.
EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK.