Halálos baleset Esztergomnál

2018. OKTÓBER 21., VASÁRNAP KORMÁNYSZÓVIVÕ: ÁLLAMHATÁR NÉLKÜL ÁLLAMISÁG SEM LÉTEZHET, EZÉRT ELFOGADHATATLAN A KÖZÖS UNIÓS HATÁRVÉDELEM. AGRÁRMINISZTÉRIUM: MEGHOSSZABBÍTANÁ A FÚRT KUTAK BEJELENTÉSÉNEK TÜRELMI IDEJÉT AZ ORSZÁGGYÛLÉSNEK BENYÚJTOTT KORMÁNYJAVASLAT. KÚRIA: A MUNKÁLTATÓ SZABÁLYZATA NEM KORLÁTOZHATJA AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSSAL KAPCSOLATOS KÁRTÉRÍTÉS-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT. VARGA MIHÁLY: A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉVEL EGYÜTT NEM CSAK A MUNKAHELYEK SZÁMA NÕ, DE A KERESETEK IS FOLYAMATOSAN EMELKEDNEK. FÕVÁROSI VÍZMÛVEK: AZ ÓBUDAI GÁZGYÁRI FOLYÓVÍZSZENNYEZÉS ELLENÉRE BUDAPEST IVÓVÍZELLÁTÁSA BIZTONSÁGOS. NOVEMBERBEN ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, A LAKOSOK A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉNEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZHATNAK. ENERGIAHIVATAL: 73 MILLIÁRDRÓL 33 MILLIÁRD FORINTRA CSÖKKENT A LAKOSSÁGI KÖZMÛTARTOZÁS AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN. BÚTORSZÖVETSÉG: AZ OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY LENDÍTETT A BÚTORPIACON. NÉMETH SZILÁRD: AZ LMP-S DEMETER MÁRTA ISMÉT NEM NYILVÁNOS, ÉRZÉKENY KATONAI INFORMÁCIÓT SZIVÁROGTATOTT KI ÉS HAMISÍTOTT MEG. DEMETER MÁRTA NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁT KEZDEMÉNYEZI KÓSA LAJOS MTI. DEMETER MÁRTA: ÁLLOK ELÉBE AZ ÚJABB NEMZETBIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁSNAK. EGY BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA MIATT TEGNAP LEKAPCSOLTÁK A PAKSI ATOMERÕMÛ KETTES BLOKKJÁT, A JAVÍTÁS JELENLEG IS TART. FELFÜGGESZTI A LENGYEL KORMÁNY A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ÁTALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁT. MAGYARELLENES, UKRÁN NYELVÛ ÓRIÁSPLAKÁTOK JELENTEK MEG KÁRPÁTALJÁN, A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG ELNÖKE FELJELENTÉST TESZ. KÁRPÁTALJA KORMÁNYZÓJA AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK PROVOKÁCIÓJÁNAK TARTJA A PLAKÁTOK KIHELYEZÉSÉT. SZANKCIÓKAT VEZETNE BE KÉT ELLENZÉKI HÍRTELEVÍZIÓ ELLEN AZ UKRÁN PARLAMENT. DONALD TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELMONDJA A RÖVID ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ NUKLEÁRIS ERÕKRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST. PEKINGI KORMÁNY: LEZUHANT LAKÓÉPÜLETE TETEJÉRÕL KÍNA MAKAÓI MEGBÍZOTTJA. BENJÁMIN NETANJAHU FELFÜGGESZTETTE EGY CISZJORDÁNIAI BEDUIN FALU LEROMBOLÁSÁT. TÖBB SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT LONDONBAN A BRIT EU-TAGSÁG MEGSZÛNÉSE ELLEN. LÍBIAI KÜLÜGYMINISZTER: LÍBIA ÉS SZOMSZÉDAI TOVÁBBRA IS ELUTASÍTJÁK AZ EU-S MENEKÜLTKÖZPONTOK TERVÉT. SZAÚD-ARÁBIA MEGERÕSÍTETTE, HOGY DZSAMÁL HASOGDZSI MEGHALT AZ ISZTAMBULI SZAÚDI FÕKONZULÁTUSON. EGY SZAÚDI KIRÁLYI TANÁCSADÓT ÉS A TITKOSSZOLGÁLAT HELYETTES VEZETÕJÉT AZONNAL ELTÁVOLÍTOTTÁK TISZTSÉGÉBÕL. OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER: NEM MARADHAT KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL AZ EU ÉS SZAÚD-ARÁBIA KAPCSOLATAIT ILLETÕEN DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYE. AZ AMERIKAI ELNÖK ELÉGEDETLEN A DZSAMÁL HASOGDZSI HALÁLÁNAK KÖRÜLMÉNYEIT ILLETÕ SZAÚDI MAGYARÁZATTAL. SZAÚDI TISZTSÉGVISELÕ: FOJTÓFOGÁS VEZETETT A SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁHOZ A VAHHÁBITA KIRÁLYSÁG ISZTAMBULI KONZULÁTUSÁN. RENDKÍVÜLI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK KÍSÉRETÉBEN PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK KEZDÕDTEK AFGANISZTÁNBAN. TÖBB ROBBANÁS RÁZTA MEG AZ AFGÁN FÕVÁROST, KABULT, TÖBBEN MEGHALTAK ÉS MEGSEBESÜLTEK AFP. OSDH: SZABADON ENGEDETT NÉHÁNY DRÚZ TÚSZT AZ ISZLÁM ÁLLAM. MEGTALÁLTÁK EGY 12 EZER ÉVES NÕI LELET MARADVÁNYÁT A SZEPTEMBERBEN LEÉGETT RIO DE JANEIRÓ-I BRAZIL NEMZETI MÚZEUM ROMJAI ALATT. KISIKLOTT EGY VONAT TAJVANBAN, A BALESETBEN LEGKEVESEBB 17-EN MEGHALTAK, 126-AN MEGSÉRÜLTEK. MEGCSÚSZOTT AZ ÚTON, MAJD AZ ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A ZALA MEGYEI HAHÓTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD FÁNAK ÜTKÖZÖTT ÉS KIGYULLADT EGY SZEMÉLYAUTÓ ESZTERGOMNÁL, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KÉT EMBER MEGHALT LAKÁSTÛZBEN KAPOSVÁRON. KÉTÉVES KISFIÚT TÁMADT MEG EGY KUTYA OSTFFYASSZONYFÁN, A SÚLYOS SÉRÜLÉS MIATT MENTÕHELIKOPTER VITTE KÓRHÁZBA. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ MELLÉKÉPÜLETE DEBRECENBEN, A HÁZ TULAJDONOSÁT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.