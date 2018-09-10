Halálos baleset az M5-ösön

2018. SZEPTEMBER 10., HÉTFÕ
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: A MOST BEKÖSZÖNTÕ ZSIDÓ ÚJÉV IS KÖZÖS KULTÚRÁNK MEGVÉDÉSE ÉS GYARAPÍTÁSA JEGYÉBEN TELJEN!
BERECZ JÁNOS, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE NYERTE A GÁVAVENCSELLÕN TARTOTT IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST.
MEZÕTÚRON KOVÁCS MIHÁLY MSZP-JELÖLT NYERTE AZ IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI VÁLASZTÁST.
HÉTFÕN HIVATALOS LÁTOGATÁSRA, MONTENEGRÓBA UTAZIK KÖVÉR LÁSZLÓ, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKE.
PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER: ÉRDEMES ÚJRAGONDOLNI AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZET STÁTUSZÁT.
SZAKMAI KABINETEKET ÁLLÍT FEL A MI HAZÁNK MOZGALOM - JELENTETTE BE DÚRÓ DÓRA, A PÁRT ELNÖKHELYETTESE.
A NÉMETEKEN ÉS ANGELA MERKELEN MÚLIK, MI LESZ A NÉPPÁRTTAL - MONDTA A MINISZTERELNÖK A ZÁRT KÖTCSEI PIKNIKEN ATV.HU.
ROGÁN ANTAL KÖTCSÉN: A BEVÁNDORLÁS DEMOKRÁCIADEFICITET IDÉZETT ELÕ EURÓPÁBAN.
TÖBB CSOPORTRA OSZTHATÓK LESZNEK A SZAVAZATOKAT SZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK, AMIVEL ELKERÜLHETÕ A TÖBBÓRÁS SORBAN ÁLLÁS A VÁLASZTÁSOKON IM.
TOVÁBBRA IS SEGÍTI A KORMÁNY A KISVÁLLALKOZÓKAT KÖNNYEBB KÖZTEHER-VISELÉSI SZABÁLYOKKAL ÉS ALACSONY ADÓKKAL MAGYAR IDÕK.
KÉT ÉV MÚLVA KEZDÕDHET MEG AZ M0-S GYORSFORGALMI ÚT NYUGATI SZAKASZÁNAK ÉPÍTÉSE MAGYAR IDÕK.
AZ ELSÕ ADATOK SZERINT A JOBBKÖZÉP KOALÍCIÓ NYERHETTE A SVÉD PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT.
AZ EXIT POLLOK SZERINT A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PÁRTJA 25,4, A MÉRSÉKELTEK PÁRTJA 18,4, A SVÉD DEMOKRATÁK PÁRT 16,5 SZÁZALÉKOT SZERZETT.
LONDONI PÉNZÜGYI ELEMZÕK SZERINT IGEN KOMOLY NÖVEKEDÉSI ÁLDOZATTAL JÁRNA A "SWEXIT", VAGYIS SVÉDORSZÁG ESETLEGES KILÉPÉSE AZ EU-BÓL.
A SVÉD ÁLLAMI TV SZERINT A SZAVAZÓK 41 SZÁZALÉKA MÁSKÉPP SZAVAZOTT, MINT LEGUTÓBB, 38 SZÁZALÉKUK VASÁRNAP DÖNTÖTT, HOGY KIRE ADJA VOKSÁT.
LEGKEVESEBB HETEN MEGSEBESÜLTEK EGY KÉSES TÁMADÁSBAN, PÁRIZSBAN.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT AFGÁN FÉRFIT A NÉMETORSZÁGI KÖTHENBEN EGY EMBERÖLÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
AZ EGYKORI KOSZOVÓI FELSZABADÁSI HADSEREG VETERÁNJAI ELÁLLTÁK ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK ÚTJÁT.
A KOSZOVÓI VETERÁNOK AZT AKARTÁK MEGAKADÁLYOZNI, HOGY A SZERB ELNÖK MEGLÁTOGASSON EGY SZERB TÖBBSÉGÛ FALUT.
AFRIKÁVAL FOGLALKOZÓ CSÚCSTALÁLKOZÓT TERVEZ AZ EU TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGÉT BETÖLTÕ AUSZTRIA KANCELLÁRJA DECEMBER ELEJÉRE BÉCSBE.
ÚJABB NÉPSZAVAZÁST KÖVETEL A BREXITRÕL A BRIT ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG.
AZ OLASZ KORMÁNY BEVEZETNÉ A BOLTOK VASÁRNAPI ZÁRVATARTÁSÁT MONDTA LUIGI DI MAIO MUNKAÜGYI MINISZTER.
ÚJRAVÁLASZTOTTÁK MOSZKVA POLGÁRMESTERÉT, AZ EXIT POLLOK SZERINT A SZAVAZÓK 74 SZÁZALÉKA VOKSOLT RÁ.
FELOSZLATTA A KORMÁNYT OMÁR EL-BASÍR SZUDÁNI ELNÖK, DÖNTÉSÉT A KELET-AFRIKAI ORSZÁG GAZDASÁGI VÁLSÁGÁVAL INDOKOLTA.
SZEXUÁLIS ZAKLATÁS MIATT MENESZTETTÉK AZ AMERIKAI CBS CSATORNA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁT.
RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK DÉL-KAROLINÁBAN A KÖZELGÕ FLORENCE HURRIKÁN MIATT.
ÓRIÁSI KATONAI PARÁDÉVAL ÜNNEPELTE ÉSZAK-KOREA FENNÁLÁSA 70. ÉVFORDULÓJÁT.
MÉG IDÉN OROSZORSZÁGBA LÁTOGAT KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ MONDTA AZ OROSZ PARLAMENT ELNÖKE.
37-RE NÕTT A CSÜTÖRTÖKÖN, JAPÁN ÉSZAKI RÉSZÉT FELFORGATÓ, 6,7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAINAK SZÁMA ÉS 401-EN MEGSÉRÜLTEK.
ELBUKTA A US OPEN TENISZBAJNOKSÁG DÖNTÕJÉT BABOS TÍMEÁÉK PÁROSA EGY AMERIKAI AUSZTRÁL KETTÕSSEL SZEMBEN.
KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT A 86-OS FÕÚTON, KISUNYOMNÁL, EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.
EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY AUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, LAJOSMIZSÉNÉL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT ADTAK KI AZ ELLEN A 18 ÉVES AFGÁN MENEKÜLT FÉRFI ELLEN, AKIT SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉS MIATT KERES NAGY ERÕKKEL A BRFK.
EGY SZERB DROGFUTÁR TÖBB, MINT 28 KILÓ MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT MEG MAGYARORSZÁGRA CSEMPÉSZNI.