2018. szeptember 10.,
hétfő, Nikolett, Hunor napja

Halálos baleset az M5-ösön

Hír TV

2018. szeptember 10., hétfő 08:21

Halálos baleset történt vasárnap este az M5-ös autópályán Lajosmizsénél. Egy kisteherautó ütközött össze egy személyautóval. Az ütközés erejétől a kisteherautó sofőrje kiesett a járművéből az útra, és egy arra közlekedő személyautó elütötte. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

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