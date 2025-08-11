Keresés

Halálos baktérium leselkedhet a légkondiból

2025. augusztus 11., hétfő 09:30
A kitisztítatlan klímák Legionella-fertőzést okozhatnak, amely kezeletlenül életveszélyes lehet – a szakértők rendszeres tisztítást javasolnak.

Mint általában minden felső légúti betegség, a valamiért legyengültebb immunállapotban lévőket fokozottabban érinti. Könnyebben megbetegszenek, vagy súlyosabb a betegség lefolyása. Már az 50 év felettiek is hajlamosak arra, hogy komolyabb legyen számukra ez a fertőzés. Érdekes módon a férfiaknál gyakrabban figyelték meg a betegséget, mint a nőknél, illetve a dohányosok körében még többször jelentkezik – fogalmazott Dr. Prinz János, háziorvos a bama.hu vármegyei portálnak.

Kell tartanunk attól, hogy megfertőz minket a legionella az otthoni légkondicionálónkon keresztül?

A forró nyári napokon előszeretettel használjuk a légkondit otthonunkban és irodánkban, így jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: kell tartanunk attól, hogy saját lakásunkban is elkapjuk a fertőzést? A szakember hangsúlyozta, hogy főként az ipari légkondicionálókban figyelhető meg a baktérium kialakulása, arra nagyon csekély az esély, hogy otthonunkban ilyet tapasztaljunk.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

