Halálfélelme volt - Megszólalt a verőcei hajóbaleset egyetlen túlélője

Az RTL információi szerint a férfi a motorcsónak hátsó részében állt a baleset pillanatában, kulcscsont- és arccsontsérülést szenvedett, de sérülten is ki tudott úszni a partra. A kórházból már kiengedték, a rendőrök pedig azóta kihallgatták, akiknek a csatorna szerint azt mondta a férfi, hogy egy darabig élvezték, hogy cikáznak a vízen, de később többen is félni kezdtek, ám hiába kérték a motorcsónak vezetőjét, hogy lassítson. A férfinak is halálfélelme volt.

