Hal Melinda: zéró tolerancia van az erőszakkal szemben
2025. szeptember 20., szombat 12:20
Így reagált az általunk megkérdezett klinikai szakpszichológus arra, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 8. kerületi képviselőjelöltjéről kiderült, hogy egy diáklányt bántalmazhatott a MOMÉN. Hal Melinda szerint megengedhetetlen, hogy ilyen emberek oktatóként dolgozzanak vagy embereket képviseljenek.
A DPK találkozón Deutsch Tamás nyíltan kimondta, amit sokan gondoltak, a Tisza Párt nem a magyarok érdekeit képviseli, hanem Brüsszel álláspontját. A politikus egyetlen mondattal leplezte le Magyar Péterék valós arcát, kijelentve, hogy „a Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést támogatott”. Ez a kemény vád egyértelműen a Tisza Párt migrációpárti álláspontját bizonyítja, ami szöges ellentétben áll a magyar emberek akaratával.
A Fidesz kommunikációs igazgatója, a Tisza Párt botrányát egyetlen mondatban összegezte: "Megmutatjuk a közösségünk erejét és nem kell hozzá pisztoly" - mondta, ezzel egyértelműen állást foglalva Magyar Péter pártjának a fegyveres incidensével kapcsolatban. A politikai üzenet világos: a Fidesz a közösség erejével válaszol a brüsszeli politika erőszakos fenyegetésére.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Budapest, a Papp László Sportaréna. Ma felejthetetlen pillanatokra készülnek a digitális honfoglalók, akik több tízezren gyűlnek össze, hogy Orbán Viktorral együtt vegyék birtokba a digitális és offline teret. Ez nem csak egy esemény – ez a pillanat, amikor a nemzeti oldal harcosai bebizonyítják, hogy van erejük, és készen állnak a küzdelemre. Exkluzív vendégek, meglepetés előadások, és egy olyan program, ami az egész országot lázban tartja!
A bizalom a politika legfontosabb alapja, de úgy tűnik, ez az érték egyre inkább eltűnik a liberális oldalon. Miközben a brüsszeli elit a saját székhelyén is képtelen a rendet fenntartani, a magyar politikában Brüsszelt képviselő, Magyar Péter is lebukott a nyilvánosság előtti hazugságaival. Sokkal kevesebb Tisza sziget van, itt az újabb nagy lebukás.