Hajnal Miklós, a Momentum Háry Jánosa

Megosztás itt:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem először kapják hazugságon Hajnal Miklóst, a Momentum Mozgalom elnökségi tagját, aki ezúttal országgyűlési képviselőnek tüntette fel magát. Az önmagát érdemtelenül is rendre magasabb polcra helyező politikus Facebook-oldalán a közelmúltig olyan hamis állítás szerepelt, miszerint ő lenne a II.–XII. kerület országgyűlési (Budapest 3-as számú egyéni választókerülete) képviselője. Mindez azonban nem igaz, mivel Hajnal még a pártja választási listájára sem került fel, csupán képviselőjelölt lett Budapest 3-as számú egyéni választókerületében, azután, hogy a körzetben győzedelmeskedett a baloldali előválasztáson.

Mint arról korábban írtunk, az előválasztás honlapjára feltöltött önéletrajza szerint Hajnal Miklósnak jelenleg semmilyen felsőfokú végzettsége nincsen, pedig a momentumos politikus korábban közgazdászként hivatkozott magára, amiért Hajnal később elnézést kért. A diploma hiánya azt is jelenti, hogy a Momentum elnökségi tagja egy érettségivel tölti be a BKK Zrt. felügyelőbizottsági elnöki posztját, havi bruttó félmillió forintos fizetésért. Hajnal Miklós, a baloldal hegyvidéki jelöltjének az önéletrajzában egy idén elkezdett levelező jogász szak mellett „felfüggesztett” oxfordi tanulmányokról számolt be.

A Momentum politikusa súlyos identitászavarban szenved: most épp országgyűlési képviselőnek hiszi magát

Hajnal Miklós korábban közgazdászként mutatkozott be, pedig diplomája sincs.

Mindezek ellenére a héten Fekete-Győr András, a Momentum bukott pártelnöke megvédte Hajnalt, amikor úgy nyilatkozott, hogy szerinte nem kell diploma ahhoz, hogy valaki közgazdásznak nevezze magát. A korábbi pártvezér Hajnal Miklós végzettsége kapcsán úgy nyilatkozott: „Engem nem feltétlenül egy diploma tesz akár jogásszá, vagy akár villamosmérnökké”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Arra a kérdésre, hogy Hajnal dolgozott-e közgazdászként diploma nélkül, Fekete-Győr azt válaszolta, hogy tudomása szerint Hajnal dolgozott a Google-nál illetve, hogy volt saját vállalkozása is. Ugyanakkor a nyilvános önéletrajza alapján Hajnal Miklós csupán négy hónapot töltött a Google brüsszeli kirendeltségénél, „szakmai gyakorlaton”, saját vállalkozás pedig nem szerepel a hegyvidéken induló politikus önéletrajzban.

Egyébként a közgazdász diplomával nem rendelkező Hajnal 2021 augusztusában az ATV-ben a valóban közgazdász diplomával és sok éves tapasztalattal rendelkező Domokos Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét bírálta, mondván, őt senki nem tartja közgazdasági szaktekintélynek.

Magyar Nemzet

A Momentum elnökségi tagját legutóbb az Index kérdezte meg végzettsége kapcsán. A politikus a kérdésre így reagált : – Az a része nekem eléggé fáj, hogy engem hazugsággal vádolnak, miközben […] én magam írtam le, hogy felfüggesztettem az egyetemi tanulmányaimat. Egyébként most kezdtem az ELTE-n a jogi tanulmányaimat, tehát nem arról van szó, hogy én ne tartanám fontosnak egyébként az élethosszig tartó tanulást, de azért az kicsit méltatlan, hogy ebben azt állítják, hogy hazudtam volna – majd ezután Hajnal még hozzátette: – És a közgazdász részre reagálva, én azt a részét egyébként a magam részéről sajnálom, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel megbántottam, hogy így hivatkoztam magamra.

Ugyanakkor Hajnal Miklóstól nem szokatlan a tények hamisítása, más trükköket is bevetett már. Például néhány hete a közösségi oldalán lévő posztjához egy romos épületrész fotóját mellékelte a János-kórházról, holott a hivatkozott objektumot már régen felújították.