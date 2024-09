Hajnal Gabriella: Egy gyermeket sem hagyunk az út szélén!

A péntek délelőtti adatok alapján azt látjuk, hogy a szegedi székhelyű Wesleyből 120 tanulót kellene elhelyezni. Az itt lévő 99 általános iskolásból 82 SNI-s gyermek. A Szegedi Tankerületi Központ közülük 89 diákot már elhelyezett, heten más fenntartású intézményt választottak. Azokat, akik nem jelentek meg a tankerületi iskolánál, a kormányhivatal ismételten kiértesíti, hogy forduljanak a tankerülethez. A húsz gimnazista többsége nem tanköteles korú. Közülük öt tanulónak a szakképzés, 11 diáknak pedig a tankerület ajánlott helyet, biztosítva nekik a szükséges speciális ellátást, négy tanulóról pedig nincs információnk. Budapesten a két intézményben ismereteink szerint összesen 254 tanuló volt nyilvántartva, ebből 119 általános iskolás és 135 középiskolás. A 254 diákból 92 esti tagozatos, ők ugyanígy folytathatják a tanulmányaikat egy megadott intézményben, tudomásunk szerint erről a kormányhivatal értesítette az érintetteket. A többi általános iskolás közül, aki jelentkezett tankerületi iskolákba, elhelyeztük vagy ajánlottunk nekik helyet (ez a nyolcvan százalékuk), akik pedig nem jelentek meg, azokat a kormányhivatal újra kiértesíti, hol tudnak jelentkezni. A középiskolások felvétele folyamatos, a kiértesítésük megtörtént. Azt is elmondtam, többek között a szakszervezeteknek is, hogy hozzám összesen két megkeresés érkezett, mindketten fellebbezés útján gimnáziumba kerültek 12. évfolyamra, noha egyébként nem is tanköteles korú fiatalokról volt szó.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Újrázna 2025-ben Olaf Scholz Olaf Scholz német kancellár még a közelmúltbeli választási bukások után és a párton belüli kritikák ellenére is kitart amellett, hogy a 2025-ös szövetségi választáson kancellárjelölt legyen. Lecseréli Kárpátalja kormányzóját Zelenszkij Viktor Mikita sokat tett a magyarok és ukránok békés együttéléséért.