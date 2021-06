Hajmeresztő videó, a 4. kerületből. Elképesztő, amit a BMW-s művelt

Koronavírus: Ma reggelre 34 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 2 beteg. A beoltottak száma meghaladja az 5 millió 477 ezret. Orbán Viktor: Ha egyben akarjuk tartani az Európai Uniót, a liberálisoknak tiszteletben kell tartaniuk a nem liberálisok jogait. Több megyei szervezet kilépése várható az MSZP-ből sajtóhírek szerint, a párt vezetése egyelőre hallgat. Magyar Nemzet–Nézőpont Intézet: Orbán Viktort választanák kormányfőnek a magyarok. Kocsis Máté: a DK javaslata a gyónási titok eltörlésére a legkeményebb náci diktatúrát idézi – Magyar Nemzet. Ismét az antiszemita botrányba keveredett Bíró Lászlót indítja a Jobbik a szerencsi előválasztáson – Magyar Nemzet. Tiltakozik a Mazsihisz Bíró László újraindítása miatt – Magyar Nemzet. Több mint másfél millióan kapnak értesítést adószámla-egyenlegükről – közölte az adóhatóság. 860 településen épülhetnek vagy újulhatnak meg önkormányzati utak, hidak, kerékpárutak a Magyar falu program idei forrásaiból. Varga Mihály: 540 milliárd forintnyi vállalkozásfejlesztési pályázat jelenik meg a következő két hónapban. A Nemzeti újrakezdés program részeként megjelent a külhoni magyar szervezetek rendezvényeit és programjait támogató pályázati kiírás. Június 30-ig nyújthatnak be letelepedési kérvényt az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok. Horvátország újra szigorításokat vezethet be, mert megjelent és gyorsan terjed a koronavírus delta variánsa. Ismét megdőlt a melegrekord az Egyesült Államok északnyugati részén: Salemben 47,2 Celsius-fokot mértek. 181,3 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,9 millió. Az új magyar jogszabály hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat - mondta a német kancellár. Magyarországot és Lengyelországot azért támadják, mert kormányaik szembe mennek a nemzetközi liberális főáramlattal - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel közszolgálati hírtelevíziónak adott interjúban. Rámalláhban emlékplakettel köszönték meg a magyar kormánynak a koronavírus-járvány idején a jordániai és palesztin keresztény iskoláknak nyújtott kiemelkedő segítségét. Görögország 150 euró (52 ezer forint) pénzjutalmat kínál a fiataloknak azért, hogy beoltassák magukat a koronavírus elleni vakcina legalább első dózisával. Fehéroroszország felfüggesztette részvételét az Európai Unió keleti partnerségi programjában, és megkezdi a menedékkérők visszafogadásáról szóló egyezmény szüneteltetésére vonatkozó eljárást is. Az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harc folytatására sürgette az Egyesült Államok szövetségeseit Antony Blinken amerikai külügyminiszter Rómában. Nem közlekednek a vonatok Tapolca és Lesencetomaj között, mert két autó ütközött egy vasúti átjáróban. Sérülés nem történt. Két felnőtt és két gyerek meghalt éjszaka szén-monoxid-mérgezésben Budapest VI. kerületében. Szerda éjfélig tartó hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A tartós hőség veszélye miatt több megyére harmadfokú figyelmeztetést adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Labdarúgó Eb, nyolcaddöntő: Spanyolország–Horvátország 5-3. Fucsovics Márton nagy csatában legyőzte a 19. helyen kiemelt Jannik Sinnert hétfőn a wimbledoni teniszbajnokságon, ezzel bejutott a 64 közé. Máthé Gábor ezüstérmet nyert a hallássérültek görögországi tenisz Európa-bajnokságán.