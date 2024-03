Hajdú Péter nem hagyta szó nélkül Pottyondy Edina kritikáját

Megosztás itt:

„Először is örülök, hogy megnézted a Varga Judittal készült interjúmat és az alapján mondasz véleményt. Bevallom én is követem a munkásságodat a YouTube-on és azt is elismerem, hogy kimagaslóan jó vagy a saját műfajodban” – fogalmazott közösségi oldalán. Hozzátette: „Azt viszont el tudom képzelni, hogy interjút többet készítettem már, mint Te, ezért örömmel reagálok észrevételeidre.

Bár az is igaz, hogy a mennyiség nem szinonimája a jónak. Erre kiváló példa Havas Henrik munkássága.

Hajdú Péter szerint nem fair, hogy Pottondy megpróbálja a köztársasági elnöki kegyelem kompetenciáját hirtelen az igazságügyi miniszterre átruházni. „Nem szakítva a 25 éves szokásjoggal ő is aláírta, mert eddig az összes elnöki kegyelmet aláírta az összes igazságügyi miniszter az elmúlt 25 évben” – fogalmazott. Hozzátette: „Egyébként elmondtam az interjúban, hogy a kegyelmi ügy a Magyar Péter jelenség origója, ugyanis akkor jött elő azzal a poszttal, amelyben még úgy tűnt, hogy a volt feleségét akarja védeni. Azóta tudjuk, hogy

valójában Varga Juditot és ezt a posztot ugródeszkának használta”.

Hajdú azt is kiemelte, hogy a hangfelvétel tartalmát mindenki ismeri,ugyanis az már a magyar nyilvánosságban szinte mindenhol elhangzott.

Kifejtette,

Az interjúból pedig ki is derült, hogy mit tett házasságuk alatt Magyar Péter a feleségével. Egy bántalmazott nő drámáját hallottuk. De most jön áldozathibáztatás, a relativizálás és a gyalázkodás. Mert a potenciális Messiásról kiderült az igazság. Edina, a kettős mérce nagyon nem menő, mert tudod odakint most szörnyek járnak, diktafonnal és nadrágszíjjal.

Fotó: YouTube (képernyőfotó)