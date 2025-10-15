Hadüzenet a drogmaffiának: Totális háborút indított a kormány a kábítószer ellen + videó
2025. október 15., szerda 19:20
| Hír TV
Minden eddiginél nagyobb, országos razziát indított a rendőrség a kábítószer-kereskedelem felszámolására. A DELTA Program keretében Soprontól Nyíregyházáig, 47 helyszínen, csaknem 500 rendőr csapott le a dílerekre. A kormány egyértelművé tette: zéró toleranciát hirdet a magyar családokat fenyegető drogmaffia ellen.
Történelmi beruházást adtak át Vajszlón: egy 2,2 milliárd forintos, 70%-ban kormány által támogatott intelligens öntözőrendszerrel veszik fel a harcot az aszály ellen. Nagy István agrárminiszter szerint a magyar modell működik: a tudatos vízgazdálkodásnak köszönhetően idén 200 ezer hektárral kevesebb területet sújtott aszálykár, mint két éve.
Lefújhatják a nagy dérrel-dúrral beharangozott tiszás előválasztást – erről is szó lesz a Komment című műsorban. A belső dokumentumok szerint a párt súlyos szervezeti válságban van, a káoszt pedig manipulált kutatásokkal próbálják leplezni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Most lenne kétéves a brutálisan meggyilkolt Hannácska. Nagymamája szívszaggató üzenetet küldött neki a mennyországba. A tragédia, ami a drogokról és a mi közös felelősségünkről is szól.