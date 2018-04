Hadházy szerint elvárható a bocsánatkérés a választási eredményért

„A legjobb szándékkal indultunk el a választáson és tényleg úgy gondoltuk, hogy van esély a kormányváltásra, és most is értetlenül állunk a kétharmad előtt” – fogalmazott a jobbikos Jakab Péter a Célpontnak.

A Jobbik még az okokat keresi, de a szocialisták is úgy látják, a politikában a bocsánatkérésnek nincs helye. Molnár Gyula leköszönő elnök szerint ugyanakkor kevés, hogy megint megígérik a kormányváltást.

Más az LMP lemondott társelnökének, Hadházy Ákosnak a véleménye.

- Akkor, ha az emberek tömegei készek arra, hogy ezeket a következményeket megakadályozzuk, akkor még lehet valami. - Bocsánat, de a számokból látszik, hogy többen akarták az Orbán-kormány elmenetelét, mint a maradását, tehát a számok alapján az emberi akarat megvolt, a pártok nem tudták becsatornázni. emiatt nem tartoznak bocsánatkéréssel? - Igen, igen, természetesen.

Bod Péter Ákos szerint nem pusztán az összefogás hiánya volt a probléma, hanem az önáltatás is. „A Jobbiknak ez különállása már borítékolta, hogy ez a kormány maradni fog. Na, most ezek után volt komikus, hogy akkor A is miniszterelnök-jelölt, B is, meg C is. Én erre azért nem szóltam közbe, hogy ez egy tréfa. Pedig hát nyilván tudjuk, hogy egy 6-8-10, akár 12 százalékos párt nem fog tudni miniszterelnököt állítani” – fogalmazott.

Pedig a jelek szerint az ellenzék tudta, mi a Fidesz legyőzésének receptje, csak épp nem tették. Molnár Gyula szerint ők ezt már korábban megmondták.

- Önöknek mennyire volt egyértelmű, hogy ebben a rendszerben egy esélyes ellenzéki jelölt győzheti le kizárólag a Fidesz jelöltjét? - Most én nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert Botka Laci, lehet, hogy kicsit korán, kicsit karcosan, de ő fogalmazott meg, hogy az esélyes jelöltet fel kell emelni helyben, ugye, ez a Hódmezővásárhely-effektus.

Hadházy Ákos szerint is évek óta világos volt, hogy a Fidesz választási rendszere ezt kívánja meg.

- Abban az LMP-ben egyetértés volt, hogy nem szabad a kommunikációt, a politikai cselekvést ennek az egy dolognak alárendelni… - De hát ezen múlik, ki nyer, minden más másodlagos. - Nem lehetett elvárás senkitől, hogy ezeket a pártokat úgymond összerakja.

Pedig van már ilyen tömegpárt, Fidesznek hívják. Bod Péter Ákos szerint a kormánypárt tábora igen vegyes. De politikailag egységes. „Akik a Fideszre szavaztak, egyáltalán nem ugyanazt gondolják a jövőről. Hát, ott olyan emberek vannak együtt, akiknek nem kellene együtt lenni egy rendes szisztémában.”

A választások utáni tüntetések egyik szervezője úgy látja, az ellenzéki erők a saját szempontjukból alapvetően racionális döntéseket hoztak. Gyetvai Viktor a kudarcaik ellenére továbbra is számít az ellenzéki pártokra.

