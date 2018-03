Hadházy: Remélem, néhány hét múlva már nem lesz miniszter

KÖZJEGYZÕI OKIRAT BIZONYÍTJA, HOGY TÖBB MINT 1300 MRD FT KEZELÉSÉRE ADTAK MEGBÍZÁST KÓSA LAJOSNAK MAGYAR NEMZET. A MEGBÍZÓ 2013-BAN HATALMAZTA FEL A POLITIKUST, HOGY A PÉNZBÕL MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEKET VEGYEN, ÉS ELHELYEZZE A MEGBÍZÓ SZÁMLÁJÁN. KÓSA LAJOS: EGY CSENGERI SZÜLETÉSÛ NÕ EGY ÜGYVÉDEN KERESZTÜL JUTOTT EL HOZZÁM. KÓSA LAJOS ÜZLETI KÖRÉHEZ TARTOZOTT AZ 1350 MILLIÁRDOS CSENGERI NÕ ALFAHÍR. JOBBIK: ORBÁN VIKTOR FELELÕSSÉGE IS FELVETÕDIK KÓSA LAJOS ÜGYÉBEN. TRANSPARENCY: SEMJÉN ZSOLT SVÉDORSZÁGI VADÁSZATA IS ADÓKÖTELES - FELJELENTÉST TESZNEK. SMS-BEN ÜZENTEK TÖBB MSZP-S VEZETÕNEK A FIDESZESEK A VÁSÁRHELYI VERESÉG UTÁN, HOGY NE MÛKÖDJENEK EGYÜTT A JOBBIKKAL - 444. TÖBB SZOCIALISTA POLITIKUS SZERINT BÜNTETÕÜGYEK LEPOROLÁSÁT HELYEZTE KILÁTÁSBA A FIDESZ, HA AZ MSZP EGYÜTTMÛKÖDNE MÁS PÁRTOKKAL. A 444-EN MEGJELENT CIKK UTÁN KARÁCSONY GERGELY ÜZENT, HOGY BÁRKIVEL HAJLANDÓ TÁRGYALNI, A JOBBIKKAL SZERINTE UGYANAKKOR NEM LEHET. IRÁNYTÛ INTÉZET: LÁZÁR JÁNOS VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN A FIDESZ KDNP TÁMOGATOTTSÁGA ELMARAD AZ ORSZÁGOS ÁTLAGTÓL. A CSONGRÁD MEGYEI 4-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETBEN A JOBBIKOS KÉPVISELÕ A LEGESÉLYESEBB LÁZÁR JÁNOS LEGYÕZÉSÉRE MAGYAR NEMZET. HAMIS ALÁÍRÁSOK IS LEHETNEK AZOKON AZ AJÁNLÓ ÍVEKEN, AMELYEKET CSERESNYÉS PÉTER A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE ADOTT LE NAGYKANIZSÁN ATV. AZ NVB MEGBÍRSÁGOLTA A KISPESTI ÖNKORMÁNYZATOT, AMIÉRT LERAGASZTOTTÁK A FIDESZ SOROS-PLAKÁTJAIT. TÖBB MINT 300 MILLIÓT KAPNAK A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK A KAMPÁNYRA. CÖF: LESZNEK SZERVEZETTEN, A FIDESZ PÁRTPÉNZÉBÕL BUSZOZTATOTT RÉSZTVEVÕK A BÉKEMENETEN. ELINDULTAK BUDAPESTRE A CIVIL ÖSSZEFOGÁS FÓRUM ÁLTAL MEGHÍVOTT LENGYEL AKTIVISTÁK. TÖBB SZÁZ MILLIÓ FORINTOS LUXUSVILLÁBA KÖLTÖZÖTT ÚJ FELESÉGÉVEL MATOLCSY GYÖRGY - 24.HU. DURVÁN TÚLÁRAZTÁK A VIZES VB UTÓKAMPÁNY-VIDEÓJÁT - G7.HU. ÁPRILIS 12-ÉN VITÁZNAK AZ EP-BEN A MAGYARORSZÁGGAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁSRÓL. FELVIDÉKI MAGYAR EP-KÉPVISELÕ: A MAGYAR KORMÁNY ELLENSÉGET FORMÁL AZ UNIÓBÓL. MEGVÁLASZTOTTA KANCELLÁRNAK A NÉMET SZÖVETSÉGI PARLAMENT MERKELT. REUTERS-FELMÉRÉS: A DONALD TRUMP BÜNTETÕVÁMJAI TÖBB KÁRT OKOZNAK AZ AMERIKAI GAZDASÁGNAK, MINT AMENNYI HASZNOT HOZNÁNAK. A SZLOVÁK RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT 17 SZEMÉLYT, A NEMRÉG MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIAK MIATT. ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRÓL TÁRGYALNA A FICO-KORMÁNYT ALKOTÓ HÁRMAS KOALÍCIÓ EGY TAGJA, A MOST-HÍD. SZKRIPAL-ÜGY - OROSZ LAPOK: LONDON MOSZKVA LEGKEMÉNYEBB NYUGATI ELLENFELÉVÉ VÁLHAT. SCOTLAND YARD: HETEKIG IS ELTARTHAT A VIZSGÁLAT. LEJÁRT AZ OROSZ MAGYARÁZATRA ADOTT HATÁRIDÕ A BRIT HÍRSZERZÉS OROSZ ÜGYNÖKÉNEK MEGMÉRGEZÉSE ÜGYÉBEN. 23 EZER EMBERT KELLETT EVAKUÁLNI AZ OLASZORSZÁGI FANO VÁROSÁBÓL EGY MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBA MIATT BLIKK. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: SEMMILYEN EREDMÉNYT NEM HOZTAK A TÖRÖKORSZÁGNAK NYÚJTOTT TÖBB MILLIÁRD EURÓS, UNIÓS ELÕCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSOK. OROSZ BÉKÉLTETÕ KÖZPONT: TÖBB MINT HÁROMSZÁZ EMBER HAGYTA EL A SZÍRIAI LÁZADÓK KEZÉN LÉVÕ KELET-GÚTA TÉRSÉGÉT A HUMANITÁRIUS FOLYOSÓN. 15 ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A KORRUPCIÓVAL VÁDOLT VOLT IRÁNI ALELNÖK ATV.HU. A FÜLÖP-SZIGETEKI ELNÖK FELMONDJA ORSZÁGA TAGSÁGÁT A NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁGBAN. ABE SINDZÓ JAPÁN MINISZTERELNÖK MEGHALLGATÁSÁN VISSZAUTASÍTOTTA, HOGY BÁRMI KÖZE LENNE EGY KÉTES FÖLDVÁSÁRLÁSI ÜGYLETHEZ. 76 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT STEPHEN HAWKING BRIT ELMÉLETI FIZIKUS. CSEHORSZÁGBAN FOJTOGATOTT EGY TAXIST KÉT MAGYAR FIATAL, HÁROM DOBOZ CIGIT LOPTAK AZ AUTÓBÓL HVG. ELSÕ FOKON HÚSZ ÉVRE ÍTÉLTÉK AZT A BORSODI FÉRFIT, AKI ÉVEKEN ÁT MOLESZTÁLTA NÉGY KISKORÚ GYERMEKÉT. TEHERAUTÓNAK, MAJD KAMIONNAK ÜTKÖZÖTT ÉS LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL EGY AUTÓ AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, LÉBÉNYNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MÁRCIUS 15-ÉN 6 ÓRÁTÓL 23 ÓRÁIG LEZÁRJÁK A SZABADSÁG HIDAT ÉS A VÁMHÁZ KÖRUTAT.