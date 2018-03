Hadházy: Összeborulásról szó nincs

Vásárhely óta nyilvánvaló, hogy a választást csak az ellenzék bukhatja el – hangsúlyozta az LMP társelnöke reggeli műsorunkban. Hadházy Ákos szerint az ellenzéki együttműködésnek csak akkor van értelme, ha széles körű. Arra a kérdésre azonban nem adott egyértelmű választ, hogy tárgyalnának-e a DK-val.

„Még egyszer mondom, ami nagyon fontos, és ami ebben az egészben lényeges, hogy ezeknek akkor van értelme, hogyha széles körűek, ezek a tárgyalások. Egyelőre nem azt látjuk, hogy mondjuk az MSZP szóba állna a Jobbikkal vagy a Jobbik szóba állna az MSZP-vel. A kérdés, az az, hogy az ellenzéki pártok jobban utálják-e egymást, mint a kormányt. Ez ilyen egyszerű. Lehetséges az, hogy többen lesznek azok, akik egymást jobban utálják, mint a kormányt. Én most azokat próbálom meggyőzni, akik valahol inognak, hogy most kit utálok jobban, a másik ellenzéki pártot vagy a kormányt? Nekik azt tudom mondani, hogy természetesen összefogásról, összeborulásról nem lesz szó. De együttműködésről igenis, hogy lehet és kell is szó lenni” – fogalmazott az LMP társelnöke.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: