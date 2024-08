Hadházy felelősségét firtatja a Fidesz a zuglói parkolási botrányban + videó

Megosztás itt:

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség Horváth Csaba Zugló szocialista polgármestere, Baja Ferenc volt MSZP-s miniszter, Tóth Csaba egykori és Molnár Zsolt jelenlegi szocialista országgyűlési képviselő ellen. A hatóságok azzal vádolják a politikusokat, hogy a XIV. kerületi parkolás üzemeltetésének elnyeréséért és megtartásáért több alkalommal is 10-15 millió forintot vettek át a nyertes cégtől. A korrupciós botrány a fővárosig is elér.

A vád másik pontja szerint a baloldali politikusok közül Baja Ferenc és Molnár Zsolt azt ajánlották fel, hogy kapcsolataik révén elérik, hogy a Sys IT Services Kft. nyerje el a BKK egyik informatikai rendszerének üzemeltetését. Ez ügyben 30, illetve 40 millió forint kenőpénz juthattak a politikusok, összesen pedig a 300 milliót is elérheti a baloldali képviselőkhöz jutott korrupciós pénzösszeg.

A Központi Nyomozó Főügyészség a nevezett szocialista, vagy volt szocialista politikussal szemben végrehajtandó szabadságvesztést, tíz millió forintot meghaladó pénzbüntetést és a jogtalan gazdagodás erejéig vagyonelkobzást indítványozott.

A zuglói parkolási botrány ügye pedig még Karácsony Gergely polgármestersége idején kezdődött. Akkor a túlárazott botrányos közbeszerzés miatt került a nyilvánosság elé az ügy. Itt kerül elő a mindig és hangosan a korrupció elleni küzdelmét ismételgető Hadházy Ákos, az azóta az LMP és a Momentum háza tájáról is kiebrudalt politikus neve. A jelenleg független országgyűlési képviselő ajánlott ugyanis több olyan önkormányzati képviselőjelöltet a baloldal számára, akik már korábban is zuglói képviselők voltak és a botrányos parkolási közbeszerzést is támogatták szavazataikkal.

"Zuglóban nem változás történt, hanem csupán szerepcsere." - így reagált az ügyre a Magyar Nemzetnek a XIV. kerületi Fidesz önkormányzati képviselője. Borbély Ádám elmondta: hiába emeltek vádat Horváth Csaba, vagy Tóth Csaba ellen, ha azok, akik elfogadták ezeket a parkolási szerződéseket korábban, most is ott fognak ülni a zuglói képviselőtestületben. A Fidesz politikusa hozzátette, ő korábban egyszer sem szavazta meg a parkolási közbeszerzést.