2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Hadházy eljátszotta a hattyú halálát

Hír TV

2018. december 17., hétfő 11:28, frissítve: hétfő 11:51

Elképesztő színészi teljesítményt produkált Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki nyilvánvalóan eljátszotta, hogy „brutális kegyetlenséggel” léptek fel ellene a biztonsági őrök az MTVA Kunigunda utcai székházában – írja a Magyar Idők.

A Magyar Idők cikkében is látható videón az egyik biztonsági őr kiemelte, Hadházy Ákos kezdett el dulakodni az őrökkel. Közben Szél Bernadett folyamatos „mélységes felháborodását” lehet hallani.

Hadházy lefeküdt a földre, mondván: ő onnan nem távozik. Később a köztévé biztonsági őrei többször illedelmesen megkérték a képviselőket, hogy hagyjanak fel a provokációval és az élőzéssel, ők azonban ennek nem tettek eleget, s a szemmel láthatóan önkívületi állapotban lévő Hadházyt kidobták a székházból.

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