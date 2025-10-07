Hadházy Ákos: Ócska, fizetett politikai aktivista, nem korrupcióellenes hős!

Tények és félrevezetés: Hadházy Ákos téved a nyomásgyakorlásról!
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét arról beszél, hogy nyomást kell gyakorolni a hatalomra, de állításai szükségszerű cáfolatra szorulnak. Hadházy azt állítja, hogy az elmúlt fél év tüntetései megalapozták a fellángolás lehetőségét, és sikerült megmutatni, mit jelent követelni – miközben elismeri, hogy a gyülekezési törvény módosításának lenyelésével kudarcot vallottak!
A tények mást mutatnak: Hadházy nem az átláthatóság valódi harcosa, hanem egy fizetett politikai aktivista, aki a valós problémák elől menekül.
Hol a korrupció? Karácsony és az EP-botrányok elhanyagolva!
Felhívjuk Hadházy Ákos figyelmét, akit az ellenzéki média korrupcióellenes hősnek állít be, hogy a hazai és európai ellenzéki oldalon bőven lenne munka:
- Áki és a Lakmusz miért nem foglalkozik lázasan Karácsony adományozóládája ügyében zajló tényfeltáró oknyomozásával?
- Áki és az elvtársai miért nem foglalkoznak az ellenzék külfüldi befolyásolásával és pénzelésével?
Ha korrupcióra szeretne bukkanni, akkor inkább az európai parlamenti elvbarátainál szaglásszon! Miért csak a kormányoldalon kutatja az állítólagos korrupciót? Aki csak az egyik oldalon látja a hibát, az nem korrupcióellenes hős, hanem egy ócská, fizetett politikai aktivista!