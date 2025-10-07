Hadházy Ákos: Ócska, fizetett politikai aktivista, nem korrupcióellenes hős!

Megosztás itt:

Tények és félrevezetés: Hadházy Ákos téved a nyomásgyakorlásról!

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét arról beszél, hogy nyomást kell gyakorolni a hatalomra, de állításai szükségszerű cáfolatra szorulnak. Hadházy azt állítja, hogy az elmúlt fél év tüntetései megalapozták a fellángolás lehetőségét, és sikerült megmutatni, mit jelent követelni – miközben elismeri, hogy a gyülekezési törvény módosításának lenyelésével kudarcot vallottak!

A tények mást mutatnak: Hadházy nem az átláthatóság valódi harcosa, hanem egy fizetett politikai aktivista, aki a valós problémák elől menekül.

Hol a korrupció? Karácsony és az EP-botrányok elhanyagolva!

Felhívjuk Hadházy Ákos figyelmét, akit az ellenzéki média korrupcióellenes hősnek állít be, hogy a hazai és európai ellenzéki oldalon bőven lenne munka:

Áki és a Lakmusz miért nem foglalkozik lázasan Karácsony adományozóládája ügyében zajló tényfeltáró oknyomozásával?

Áki és az elvtársai miért nem foglalkoznak az ellenzék külfüldi befolyásolásával és pénzelésével?

Ha korrupcióra szeretne bukkanni, akkor inkább az európai parlamenti elvbarátainál szaglásszon! Miért csak a kormányoldalon kutatja az állítólagos korrupciót? Aki csak az egyik oldalon látja a hibát, az nem korrupcióellenes hős, hanem egy ócská, fizetett politikai aktivista!