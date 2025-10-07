Keresés

2025. 10. 07. Kedd
Hadházy Ákos: Ócska, fizetett politikai aktivista, nem korrupcióellenes hős!

2025. október 07., kedd 21:05 | Hír TV
gyülekezési törvény Hadházy Ákos politikai aktivista

Hadházy Ákos ismét tüntetéseket hirdet, de állításait cáfoljuk: az átláthatósági harcos valójában egy ócska, fizetett politikai aktivista! Felhívjuk a figyelmét: miért nem Karácsony adományládájával foglalkozik? A képviselői fizetés felvétele 1 évig 2 parlamenti megjelenéssel nem korrupció? Hadházy a kormányt vádolja, miközben ő maga a valós problémákat elhanyagolja és csak a korrupciót keresi a kormánypártoknál!

  • Hadházy Ákos: Ócska, fizetett politikai aktivista, nem korrupcióellenes hős!

Tények és félrevezetés: Hadházy Ákos téved a nyomásgyakorlásról!

 Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét arról beszél, hogy nyomást kell gyakorolni a hatalomra, de állításai szükségszerű cáfolatra szorulnak. Hadházy azt állítja, hogy az elmúlt fél év tüntetései megalapozták a fellángolás lehetőségét, és sikerült megmutatni, mit jelent követelni – miközben elismeri, hogy a gyülekezési törvény módosításának lenyelésével kudarcot vallottak!

A tények mást mutatnak: Hadházy nem az átláthatóság valódi harcosa, hanem egy fizetett politikai aktivista, aki a valós problémák elől menekül.

Hol a korrupció? Karácsony és az EP-botrányok elhanyagolva!

 Felhívjuk Hadházy Ákos figyelmét, akit az ellenzéki média korrupcióellenes hősnek állít be, hogy a hazai és európai ellenzéki oldalon bőven lenne munka:

  • Áki és a Lakmusz miért nem foglalkozik lázasan Karácsony adományozóládája ügyében zajló tényfeltáró oknyomozásával?
  • Áki és az elvtársai miért nem foglalkoznak az ellenzék külfüldi befolyásolásával és pénzelésével?

Ha korrupcióra szeretne bukkanni, akkor inkább az európai parlamenti elvbarátainál szaglásszon! Miért csak a kormányoldalon kutatja az állítólagos korrupciót? Aki csak az egyik oldalon látja a hibát, az nem korrupcióellenes hős, hanem egy ócská, fizetett politikai aktivista!

Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz! Lázár János világos üzenete! + videó

DÖNTŐ ÜZENET! Aki ellenünk szavaz, az is jól jár! Aki a Tiszára, az saját maga ellen! + videó

 Lázár János miniszter a Tisza Párt ígéreteire reagálva küldött rendkívül erős üzenetet: „Aki a Tisza Pártra adja a voksát, meg fogja bánni”! A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt hazudik a magyaroknak. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP üzenete: „Aki ellenünk szavaz, velünk még az is jól fog járni!” A miniszter szerint: „Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz.”

