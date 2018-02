Hadházy: A választások utánig húzzák az Orbán vejét is érintő nyomozásokat

A hatóságok a választások utánig akarják húzni a miniszterelnök vejét is érintő nyomozásokat – erről Egyenesen című műsorunkban beszélt Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.

„Ebben a nyomozásban a pozitívum az, hogy a már a NAV is elismeri a bűneseteket, a negatívum, hogy már harmadszorra teszik át az ügyeket. A központi ügyészség áttette a közép-dunántúli NAV-nak, ők áttették a központi NAV-nyomozóknak. A központi NAV-nyomozó pedig most megállapítja, hogy minden igaz volt, már nemcsak gyanú, hanem tény, hogy itt visszaélések voltak. De nem az van, hogy elviszik azokat a polgármestereket, akik aláírták ezeket a szerződéseket, hanem átteszi most épp a dél-dunántúli NAV-nak. Egyértelműen az a célja a bűnüldöző szerveknek, hogy elhúzzák ezeket az ügyeket a választások utánra” – jelentette ki a Hír TV-ben az LMP társelnöke.

Összefüggést lát a Tiborcz-féle Elios-ügy és a fejlesztési államtitkár, Homolya Róbert-féle visszaélés között Hadházy Ákos. Az LMP társelnöke szerint feltehető, hogy az uniós pályázatok kiírásánál mindkét esetben ugyanaz a közbeszerzési tanácsadó cég vett részt. Az MSZP feljelentést tesz az ügyben. Míg a Fidesz szerint az OLAF beszállt a kampányba. Az NFM közlekedési államtitkára korábban az uniós pénzek elosztásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyetteseként olyan közbeszerzési tanácsadó cégekben volt érdekelt, amelyek részt vettek egy sor uniós projekt előkészítésében. Ez az unió csalás elleni hivatala szerint összeférhetetlen, így a két projekt ügyében összesen 3,3 milliárd forint visszafizetését javasolják. Bővebben>>>