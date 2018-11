Hadállapottól a Black Sunday-ig

A témák közül elsőként Ukrajna került sorra. Ez a téma mind földrajzilag, mind időben nagyon közeli. Szilvay Gergely szerint valószínűleg megoldják egymás közt ezt a problémát a felek és valódi katonai összecsapás nélkül meg fogjuk úszni a konflitkust. Szilvay Gergely szerint ez egy húzd meg ereszd meg játék. Kelet -Ukrajna elcsatolása és elszigetelése felé tett lépésként is értelmezhető a konfliktus Hont András szerint, melyben Oroszország a blokáddal megpróbálja elleheteteníteni az ukrán gazdaságot. Ez a kiéheztetés a Holodomor 85. évfordulóján különösen kemény lépés lenne, ami nem is lenne értelmes tett, hisz számos orosz ajkú polgár él ezeken a területeken .



A legelső reakciók alapján nem tűnik úgy, hogy komoly válasz reakcók lesznek, a választások közeledte azonban úgy tűnik égető. Porosenkónak és Putyinnak is jót tenne a konflitkus, hogy belső népszerűség vesztésüket kompenzálják. Szilvay és Hont András egyetértettek: a gazdasági helyzet nem javul, a korrupció letörése sem sikerül, a várt eredmények nem történtek meg. Az ukrán nacionalisták belpolitikai nyomása is nagy Porosenkón, egyértelműen nehéz ebben lavíroznia.

Az Index HírTV-ről szóló cikkét Hont András is sajnálatos tévedésnek véli, és reméli lesz helyesbítés az orgánum részéről. Szilvay Gergely szerint is feltételezhető némi jószándék. Mindenki ugrik mindenre Hont András szerint, egy hisztérikus hangulat uralkodik szerinte a média egészében. A 444 cikke Szijjártó Péter csokijáról hasonlóan hisztérikus volt, pláne a rá érkező reakciók és jó lenne visszatérni egy normális olvasói és írói magatartáshoz. Az online munka kísértése Szilvay Gergely szerint, hogy azonnal lehozzon valami cikket, és a protokollt nem tartják. A felfokozottság és hírverseny is szerepet játszik, de mindenkinek illik megereszteni egy telefont.